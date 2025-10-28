คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ยืนยันแล้วว่า เตรียมจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิม แต่จะมีการปรับกิจกรรมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเวลานี้

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีมติร่วมกันจัดการแข่งขันตามวันเวลาเดิม คือวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดย ปีนี้การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่พลังความสามัคคีแห่ง 4 สถาบัน ของความจงรักภักดี ในรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวจากพลังเล็ก ๆ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ผ่านกิจกรรมการแปรอักษร ขบวนพาเหรด “รักษ์โลกให้ยั่งยืน” เรื่อง พลังแห่งป่า พลังแห่งชีวิต, นํ้าดี ชีวีเป็นสุข, พลังงานสะอาด และ ขยะถูกที่ โลกยิ้มได้

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
7

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

จับ รองผกก. พื้นที่นครบาล เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทญาติ รับเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7 หลัก
10

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ