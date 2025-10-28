คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ยืนยันแล้วว่า เตรียมจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิม แต่จะมีการปรับกิจกรรมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเวลานี้
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีมติร่วมกันจัดการแข่งขันตามวันเวลาเดิม คือวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โดย ปีนี้การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่พลังความสามัคคีแห่ง 4 สถาบัน ของความจงรักภักดี ในรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวจากพลังเล็ก ๆ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ผ่านกิจกรรมการแปรอักษร ขบวนพาเหรด “รักษ์โลกให้ยั่งยืน” เรื่อง พลังแห่งป่า พลังแห่งชีวิต, นํ้าดี ชีวีเป็นสุข, พลังงานสะอาด และ ขยะถูกที่ โลกยิ้มได้
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ