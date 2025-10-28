แกรี่ เนวิลล์ คอมเมนเตเตอร์ดังชี้ชัด หนึ่งแข้ง เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ ลิเวอร์พูล ของ อาร์เนอ ชลอต ฟอร์มตกพ่ายในพรีเมียร์ ลีก เป็นเกมที่ 4 ติตต่อกัน
ลิเวอร์พูล เต็งแชมป์เกิดฟอร์มตกพ่ายให้ คริสตัล พาเลซ, เชลซี, แมนยู และล่าสุดแพ้ให้เบรนต์ฟอร์ด ทำให้เวลานี้ ลิเวอร์พูล หล่นมาอยู่อันดับ 7 มี 15 แต้ม ตามแมนยู คู่อริที่ฟอร์มดีสวนทางขึ้นมารั้งอันดับ 6 มี 16 คะแนน
แกรี่ เนวิลล์ อดีตนักเตะแมนยูไนเต็ด ซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์เกมชื่อดังระบุว่า นักเตะตัวการที่ทำให้ ลิเวอร์พูล ฟอร์มรูด และชลอต ควรเอานักเตะที่เป็นไวรัสคนนี้ออกจากทีม โดยด่วนนั่นคือ มิลอส เคอร์เคซ กองหลังที่เล่นไม่ได้
“ผมคิดว่ามีหลายเกมที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะได้ด้วยซ้ำ” เนวิลล์ ระบุกับสกาย สปอร์ต
“ในซีซั่นก่อนผมคิดว่า ฟูลแบ็กของพวกเขายังไม่เข้าที่ และบางครั้ง อิบราฮิมา โกนาเตก็ยังไม่เข้าที่เช่นกัน แต่ที่ผ่านมา เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค เป็นคนคอยประคองทีมไว้ และยังมีด่านสุดท้ายเป็น อลิสซอน เบ็กเกอร์ ซึ่งการมีนักเตะระดับโลกตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะ แต่ตอนนี้ทีมเหมือนโดนไวรัส ความผิดพลาดแพร่ไป มันไม่ได้แค่แบ็กซ้ายเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวล แบ็กซ้าย เคอร์เคซ อาจจะยิงประตูได้แต่ดูฟอร์มแล้ว ผมคิดว่าเขาควรถูกถอดออก เรื่องแบ็กขวาก็ด้วย เฌเรมี ฟริมปง ไม่ใช่แบ็กขวา โคเนอร์ แบรดลีย์ กำลังได้รับโอกาสและผมก็สนับสนุนเรื่องนั้น เพราะผมคิดว่าเขามีพรสวรรค์มาก แต่ก็เป็นเรื่องยากเมื่อทีมของคุณเสียประตูและความกดดันมันเข้ามา”