“ป้าต่าย” กรุณา ชิดชอบ ภรรยาของ “บิ๊กเน” เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความถึง “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน แข้งคนสำคัญของทีมที่เพิ่งลงเล่นแมตช์ที่ 300 ให้กับทีมไปเมื่อเร็วๆนี้

ธีราทร เพิ่งฉลองการลงเล่นเกมที่ 300 ให้กับ ทีมปราสาทสายฟ้า ในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะ ระยอง เอฟซี 2-1

โดยหลังเกมแข้งวัย 35 ปี ได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดีย หลังได้ชูเสื้อฉลองการลงเล่นนัดที่ 300 โดยระบุว่า “ได้ชูเสื้อบ้างแล้ว BRUTD”

ด้าน “ป้าต่าย” กรุณา ชิดชอบ ภรรยาของ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร โดยกล่าวถึง ธีราทร ว่า “กว่าเจ้าชายสายฟ้า จะได้ชูเสื้อ ใช้เวลาตั้ง 15 ปี” ซึ่งในโพสต์ดังกล่าว อุ้ม ธีราทร ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “พ่อบอกว่าต้องเล่น300แมตช์ถึงจะให้ชูเสื้อครับแม่”

 

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Karuna Chidchob (@karunachidchob)

สำหรับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยึดตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนไทยลีก ด้วยการมี 22 แต้ม จากการลงเล่น 8 เกม ส่วนโปรแกรมต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ นครราชสีมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ในเวลา 19.00 น.

