โกเมธ สุขประเสริฐ นำทัพนักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย.นี้ พร้อมเตรียมป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ติดต่อกัน
“เสธ.หมึก”พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ เผยว่า ตามที่สมาคมเตรียมส่งนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 1-2 พ.ค. ที่ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Continental Championships มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกสูงมาก ซึ่งจะมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028
พลเอกเดชา กล่าวว่า นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดย “เอ้”ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ ที่จะลงแข่งรุ่นประชาชนชาย นอกจากนี้มีรุ่นเยาวชนชาย 3 คน นายพุทธภูมิ นาคแป้น, นายรวิพล ภูนุช, นายกณวรรธน์ เชื้อทหาร / รุ่นประชาชนหญิง “ฟ้า”ส.ท.หญิงชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร / รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง น.ส.เขมิกา ศรีโสภา, น.ส.หทัยเพชร ใจสว่าง / รุ่นเยาวชนหญิง น.ส.ปภาดา ครองโปร่ง, น.ส.ปภิชญา ครองโปร่ง โดยมีนายฮาร์วีย์ เครปส์ เป็นผู้ฝึกสอน, ส.ท.นนทกร อินทร์โคกสูง เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง เป็นช่างประจำทีม
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า สำหรับโกเมธมีดีกรีเป็นแชมป์เอเชีย 3 สมัยซ้อน การไปครั้งนี้ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 ซึ่งโกเมธต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่าง อาซูมิ นากาอิ นักปั่นเจ้าภาพญี่ปุ่น เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จีน รวมถึง แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ ที่เคยไปเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ที่สวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ตนได้ให้โอวาทกับโกเมธไปว่าขอให้สู้อย่างเต็มที่ ทำสมาธิให้ดี และต้องไม่ประมาท โดยเฉพาะการออกตัวจะต้องออกตัวให้เร็วกว่าคู่แข่ง ซึ่งในการเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงที่ผ่านมา ฮาร์วีย์ เครปส์ ผู้ฝึกสอนได้แก้ไขจุดบกพร่องของโกเมธเรื่องการออกตัว จากที่ได้รับรายงานทราบว่าโกเมธมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ออกตัวได้เร็วกว่าเดิม
“เสธ.หมึก” เผยอีกว่า ด้านคะแนนอันดับโลก ล่าสุดโกเมธรั้งอันดับ 1 เอเชีย และอยู่อันดับ 37 ของโลก มี 660 คะแนน หากโกเมธสามารถป้องกันแชมป์ได้จะได้แต้ม 300 คะแนน แต่คะแนนจากที่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้ว 300 คะแนนจะหายไป เพราะ UCI จะคิดเฉพาะคะแนนสนามล่าสุด แต่ถ้าโกเมธได้อันดับ 2 จะได้แค่ 258 คะแนน ทำให้คะแนนสะสมเดิมหายไป 42 คะแนน และถ้าโกเมธได้อันดับ 3 จะได้เพียง 222 คะแนน เท่ากับลดลงไปอีก 78 คะแนน อย่างไรก็ตาม นักปั่นที่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียคือ เรียว ชิมาดะ ของญี่ปุ่น อยู่อันดับ 52 มี 445 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เอเชียคือ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ อยู่อันดับที่ 58 มี 406 คะแนน
“ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ หากโกเมธติดอันดับ 1 ใน 3 ยังคงเป็นมือ 1 ของเอเชียต่อไป เพราะคะแนนสะสมค่อนข้างห่างจากอันดับ 2 และ 3 ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดฝันเท่านั้น แต่เชื่อว่าโกเมธจะสู้คู่แข่งได้อย่างสมศักดิ์ศรี ผมขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์โกเมธป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 ให้ได้ และเชียร์นักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยคนอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย”
ด้านนายฮาร์วีย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า จากการฝึกซ้อมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โกเมธสามารถเพิ่มความเร็วการปั่นในแต่ละระดับได้อย่างน่าพอใจ และทำเวลาดีขึ้นเรื่อยๆ และมีการออกตัวที่ดี ส่วนจะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับจังหวะในการออกตัวเป็นสำคัญ หากโกเมธออกตัวได้เร็วมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ เพราะความเร็วของโกเมธไม่ได้เป็นรองคู่แข่งเลย ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬาลงแข่ง 9 คนจาก 6 ชาติ คู่แข่งสำคัญก็เป็น เรียว ชิมาดะ ของญี่ปุ่น กับ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ ขอเพียงโกเมธชิงจังหวะการออกตัวได้ก่อนโอกาสในการคว้าแชมป์มีสูง ส่วนสภาพร่างกายของนักกีฬามีความฟิต 100% และไม่มีใครบาดเจ็บ พร้อมลงแข่งขันทุกคน