การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทชายคู่ รอบแรก (16 คู่) นักเทนนิสไทยพบกันเอง โดย ธนเพชร ฉันทะ ผนึกกำลังกับ ยุทธนา เจริญผล โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าข้า ช่วยกันหวดเอาชนะ ธนกร ศรีรัตน์ กับ สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2, 6-4
คู่ของ ธนเพชร กับ ยุทธนา ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คู่สุดท้าย พบกับ อิกอร์ มาร์คอนเดส จากบราซิล และ ซี ฟู่ หว่อง จากฮ่องกง ซึ่งเป็นคู่มือวาง 4 ที่รอบแรกชนะ นพดล น้อยกอ กับ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 6-2, 6-1
ทางด้าน จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ นักเทนนิสไทย มือ 1450 ของโลก ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษลงสนาม ในประเภทชายเดี่ยว เจองานหนักตั้งแต่รอบแรก พบกับ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ นักหวดชาวอินเดีย มือ 452 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ โดย จิรัฏฐ์ พยายามสู้เต็มที่ แต่ต้านไม่ไหว ก่อนพ่ายไป 0-2 เซต 5-7, 3-6
จิรัฏฐ์จอดป้ายแรก ในขณะที่ ศศิกุมาร์ ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบสองกับผู้ชนะระหว่าง แอนโทนี่ ซูซานโต จากอินโดนีเซีย มือ 1493 ของโลก กับ เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ จากเยอรมนี มือ 1679 ของโลก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก เครดิต ไชยรินทร์ แพ้ ไทเลอร์ สติซ (สหรัฐฯ) 2-6, 2-3 Ret. (เจ็บข้อมือ) ลีโอ วิฑูรย์เธียร (5-ญี่ปุ่น) ชนะ ดิกวิเจย์ ประทับ ซิงห์ (อินเดีย) 6-3, 6-3