ฟาบริซิโอ โรมาโน ผู้สื่อข่าวคนดังยืนยันว่า บอร์ดบริหารของ ลิเวอร์พูล ยังคงแสดงความมั่นใจในตัวของ อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชชาวดัตช์ว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมได้
โดย ลิเวอร์พูล ที่มี ชล็อต คุมทัพ แทบจะไม่เหลือฟอร์มของแชมป์เก่าของพรีเมียร์ลีกหลังพวกเขาปราชัยในลีกใน 4 นัดหลังส่งผลให้มีเพียง 15 คะแนนจาก 9 นัดอยู่อันดับ 7 ตาราง
แน่นอนว่าจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้เฮดโค้ช 47 ปีกำลังอยู่ในคับขัน และมีการเรียกร้องจากแฟนๆ “หงส์แดง” บางส่วนให้ตะเพิดเจ้าตัวออกจากตำแหน่ง
ทว่าล่าสุด “ฟาบริซิโอ โรมาโน” กูรูลูกหนังคนดังเผยว่า ลิเวอร์พูล ยังคนสนับสนุน ชล็อต อย่างเต็มที่ “สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือ ภายในทีม ผู้บริหารระดับสูงของ ลิเวอร์พูล เจ้าของทีม และทุกคนในสโมสรต่างเชื่อมั่นในตัว อาร์เนอ สล็อต พวกเขาเชื่อมั่น 100% ว่า ชล็อค คือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในการจัดการสถานการณ์นี้”
“แน่นอนว่าฤดูกาลนี้เริ่มต้นได้ไม่ดีนัก แต่ ลิเวอร์พูล เชื่อมั่นว่า ทุกอย่างจะโอเค คงต้องใช้เวลาในการประเมินทีมกับนักเตะใหม่ เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง กลับมามีทัศนคติแบบเดียวกับฤดูกาลที่แล้ว”
“มีการสื่อสารที่ดีมากทุกวันระหว่างผู้อำนวยการ ทุกคนในสโมสร ฝ่ายบริหาร และชล็อต ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ไม่มีปัญหาระหว่างนักเตะกับ ชล็อต”
“ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม มันเป็นเรื่องของแท็คติก และสภาพจิตใจ แต่ไม่มีปัญหาระหว่าง ชล็อต กับนักเตะหรือฝ่ายบริหาร พวกเขาเชื่อมั่นในตัว ชล็อต อย่างเต็มที่”