ธงชาติ – หลังจาก ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฟุตซอล ชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ธงชาติ เวียดนาม กลายเป็นธงชาติจีน ระหว่างการจับสลากแบ่งสายแข่งขันนั้นจนเกิดดราม่าระหว่างประเทศ แฟนบอลเวียดนามแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุด อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด ขอโทษอย่างจริงใจต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม หลังเกิดความผิดพลาด ในการแสดงธงชาติเวียดนาม เป็นธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีจับสลากชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในวันนี้ โดยการแข่งขัน จะจัดขึ้น ณ สนาม อบจ.นนทบุรี สเตเดียม ประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคม 2568
สมาคมฯ ตระหนักดีถึงการให้ความเคารพต่อทุกชาติสมาคมสมาชิกทุกระดับ เพราะธงชาตินั้น ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญระดับชาติ จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดนี้ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นออแกไนซ์
นอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ลํ่าซํา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความขอโทษต่อทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมอบหมายให้ อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด พร้อมคณะที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปขอโทษ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ คณะผู้บริหาร ด้วยตนเองถึงที่ประเทศ เวียดนาม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ทันที
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และ ประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัยต่อความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล มิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใด ๆ ต่อประเทศเวียดนาม โดยความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญของ สมาคมฯ ที่จะต้องมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ในฐานะที่ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพจาก สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF)