สมาคมฟุตบอล โดยนายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ อุปนายกออกแถลงการณ์ขอโทษเวียดนาม หลังจากเกิดข้อผิดพลาดใช้ภาพธงชาติจีนในการจับสลากฟุตซอล
อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด ขอโทษอย่างจริงใจต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม หลังเกิดความผิดพลาด ในการแสดงธงชาติเวียดนาม เป็นธงชาติจีน ในพิธีจับสลากชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ซึ่งรายการนี้จะแข่งที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เดือนธ.ค.
สมาคมตระหนักดีถึงการให้ความเคารพต่อทุกชาติสมาคมสมาชิกทุกระดับ เพราะธงชาตินั้น ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญระดับชาติ จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดนี้ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นผิดพลาดของผู้รับออกแบบงาน
นอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ลํ่าซํา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความขอโทษต่อทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด พร้อมคณะที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปขอโทษ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และคณะผู้บริหารด้วยตนเองถึงที่ประเทศ เวียดนาม ในทันที
สมาคมฟุตบอล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัยต่อความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล มิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใดๆ ต่อประเทศเวียดนาม โดยความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญของสมาคมที่จะต้องมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ในฐานะที่ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพจาก สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน