ฟุตบอลเยอรมนีต้องพบข่าวเศร้า เมื่อแฟนบอลรายหนึ่งของไลป์ซิกเสียชีวิตขณะเข้าสนามเพื่อดูทีมรักเตะกับเอเนอร์กี ค็อตต์บุส ในแมตช์รอบสอง เดเอฟเบ โพคาล

เกิดเหตุเศร้าระหว่างการแข่งขันฟุตบอล เดเอฟเบ โพคาล เยอรมนี รอบสอง คู่ระหว่างเอเนอร์กี ค็อตต์บุส จากลีกา 3 เปิดบ้านเจอไลป์ซิก จากบุนเดสลีกา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เนื่องจากมีแฟนบอลรายหนึ่งเสียชีวิต

ไลป์ซิกเผยผ่านเอ็กซ์ว่าแฟนบอลของสโมสรรายหนึ่งเกิดอาการป่วยจนหมดสติล้มลงระหว่างเข้าสู่สนามเพื่อชมแมตช์นี้ จากนั้นแม้เจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่กองเชียร์รายนี้ก็สิ้นใจระหว่างทางเสียก่อน โดยสาเหตุการเสียชีวิตไม่มีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

เวลาต่อมา ข่าวดังกล่าวก็ถูกเปิดเผยให้ผู้คนทั้งสนามรับรู้ ซึ่งนักเตะทั้ง 2 ทีมต่างมาร่วมกันยืนไว้อาลัยกลางสนามให้ผู้เสียชีวิตในช่วงพักครึ่ง ส่วนผลการแข่งขันเป็นไลป์ซิกที่บุกชนะขาดลอย 4-1 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป

ผลคู่อื่น

ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต (บุนเดสลีกา) 1-1 โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ (บุนเดสลีกา) ***หลังต่อเวลาเสมอ 1-1, แฟรงก์เฟิร์ตแพ้จุดโทษ 2-4***

ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา) 0-1 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)

แฮร์ธา เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา 2) 3-0 เอลแวร์สเบิร์ก (บุนเดสลีกา 2)

โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา) 0-1 ฮอลชไตน์ คีล (บุนเดสลีกา 2)

เอาก์สบวร์ก (บุนเดสลีกา) 0-1 โบคุม (บุนเดสลีกา 2)

โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก (บุนเดสลีกา) 3-1 คาร์ลสรูห์ (บุนเดสลีกา 2)

ซังต์. เพาลี (บุนเดสลีกา) 1-1 ฮอฟเฟนไฮม์ (บุนเดสลีกา) ***หลังต่อเวลาเสมอ 2-2, ซังต์. เพาลีชนะจุดโทษ 8-7***

ผลฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

เลชเช 0-1 นาโปลี

อตาลันตา 1-1 เอซี มิลาน

