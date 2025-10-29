ช้างศึก ขอบคุณ RWS ดูแลค่ารักษาผ่าตัดจมูก ตั้งแต่ต้นจนจบ ยืนยันกลับมาชกแน่

ช้างศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ ยอดนักชกจากหนองคาย ที่โชว์หัวใจนักสู้ในการชกศึก RWS เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุดเข้ารับการผ่าตัดดั้งจมูกที่ยุบตัวจากการโดนศอกของ ราซูล บาเซียน คู่ชกชาวอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แม้จะสามารถเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟต์ดังกล่าว แต่ ช้างศึก ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดและ ได้เข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 27 ต.ค.เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแพทย์ได้ทำการดามเหล็กเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ

“การผ่าตัดทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับ” ช้างศึกกล่าวอัปเดตอาการด้วยความโล่งใจ “คุณหมอแนะนำให้พักรักษาตัวประมาณ 1 เดือน ถึงจะกลับมาซ้อมได้ตามปกติ”

นักชกจากค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RWS ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด และค่ายมวยเพชรยินดีที่ดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงแฟนๆ ที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างท่วมท้น

“ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้ ขอบคุณทาง RWS ที่ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ขอบคุณค่ายมวยเพชรยินดีที่ดูแลเป็นอย่างดีครับ”

พร้อมกันนี้ ช้างศึกยังได้ถึง FC โดยยืนยันว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้จะยิ่งทำให้เขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน

“ไว้เจอกันใหม่เร็วๆ นี้ ในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิม รับรองว่าจะกลับมาชกอีกครั้งแน่” เป็นการยืนยันถึงการคืนสู่สังเวียนมวยด้วยความมุ่งมั่นอีกครั้ง

