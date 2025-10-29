บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยื่นเรื่องตรวจสอบการทำงานของ ชัยฤกษ์ งามสม ผู้ตัดสินที่ 1 และ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ในเกมพบ สุโขทัย เอฟซี ในศึกไทยลีก
สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินVAR ในการแข่งขันฟุตบอล BYD SeaLion 6 League 1 2025/26 พบกับ สโมสรสุโขทัย เอฟซี ที่สนามทะเลหลวง สเตเดี้ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
เนื่องจากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินในหลายจังหวะที่ส่งผลต่อรูปเกมและผลการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ร่วมกับผู้ตัดสินในการแข่งขัน
ทั้งนี้ สโมสรได้จัดเตรียมหลักฐานวิดีโอ ส่งมอบให้สมาคมฯ ประกอบการพิจารณา เพื่อปกป้องสิทธิและความยุติธรรมของสโมสรต่อไป