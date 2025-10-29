ทีมกระโดดน้ำไทย ชุดซีเกมส์ซ้อมหนักอยู่จีน “กู๊ดวิว-ชวัลวัฒน์” มือ1 ไทยเจ็บเล็กน้อย แต่ไม่มีผลกระทบ ด้าน “สุชาติ” ปลื้มทีมไทยได้ซ้อมในสถานที่มาตรฐานต่อท่ากระโดดง่าย สร้างกำลังใจนักกีฬาพร้อมลุยซีเกมส์มีเหรียญแน่นอน

ความเคลื่อนไหวของทีมกระโดดน้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ที่ตอนนี้ได้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ Qinhuangdao 209 International Diving Club สโมสรชิงหัวเต่า มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2568 โดยมี สุชาติ พิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ อนุพันธ์ อรรถอินทรีย์ ผู้ฝึกสอน ควบคุมทีม พร้อมด้วยนักกีฬาทั้ง 5 คนดังนี้ ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์, ฐิติภูมิ มากสิน, ธิติวุฒิ เพิ่มพูล, ณัชปภา ธนานิกุล และ คคนางค์ เมอรบาท

สุชาติ พิชิ เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ทีมกระโดดน้ำไทยได้มาซ้อมในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมที่ดีมาก อุปกรณ์ครบครันและยิ่งใหญ่ นักกีฬาไทยชุดซีเกมส์เราก็ซ้อมได้อย่างเต็มที่ โดยวางโปรแกรมไว้คือซ้อมเช้า-เย็น มีให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน เพื่อให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายร่างกายและกล้ามเนื้อ

ในการฝึกซ้อมช่วงแรกนักกีฬาไทยต้องปรับตัวกับการซ้อมยิมบก เพราะที่ไทยยังไม่มี จนเกิดปัญหา ชวัลวัฒน์ มีอาการเจ็บแผ่นหลัง แต่ก็ไม่ร้ายแรงเพราะเรามีทีมกายภาพมาดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตอนนี้ก็อาการดีขึ้นตามลำดับ ส่วน คคนางค์ เมอรบาท ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจ ในการต่อท่ายาก จนเคยสูญเสียความมั่นใจ ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับจิตใจขึ้นมา โดยเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าการกระโดดน้ำแต่ละครั้ง จะต้องรวบรวมความกล้า และหากผิดท่าแล้วลงน้ำก็จะเกิดการบาดเจ็บอาจจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวนักกีฬา ส่วนคนอื่นๆ ก็ซ้อมตามปกติไม่มีปัญหาอะไร

ทีมกระโดดน้ำจะเดินทางกลับไทยช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน แล้วก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมต่อทันที แม้ว่าซีเกมส์ครั้งนี้จะมีการชิงชัยเพียง 4 รายการ แต่ทัพกระโดดน้ำไทยก็มั่นใจในประเภทชายติดเหรียญรางวัลแน่นอน ส่วนประเภทหญิงมีลุ้นทำอันดับให้ดีที่สุดและอาจสร้างเซอร์ไพรส์คือเหรียญทองแดง

