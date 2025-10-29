เฟเดริโก เคียซา กองหน้า ลิเวอร์พูล เชื่อว่าทีมสามารถคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอน พร้อมรับต้องการโอกาสลงสนามมากขึ้น

โดย ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตผลงานด้วยการพ่ายในลีก 4 นัดติดต่อกันจนส่งผลให้พวกเขาร่วงมาอยู่อันดับ 7 ของตาราง

ล่าสุด เคียซา เชื่อว่า “หงส์แดง” จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอน “มีหลายเหตุผล และไม่ได้มีแค่เหตุผลเดียว ที่เราไม่ชนะ ช่วงต้นฤดูกาลที่เราชนะ และไม่มีใครตั้งคำถามกับเรื่องนี้เลย น่าเสียดายที่มันไม่ใช่ (ช่วงเวลาที่ดี) แต่ผมคิดบวกเสมอ และหวังว่าเราจะกลับมาได้ เรามีคุณภาพ และนักเตะที่จะทำแบบนั้นได้ และเรามีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นผมจึงไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไร ผมหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอนาคต”

Soccer Football – Premier League – Brentford v Liverpool – GTech Community Stadium, London, Britain – October 25, 2025 Brentford’s Frank Onyeka in action with Liverpool’s Federico Chiesa REUTERS/Toby Melville EDITORIAL USE ONLY.

 

“เราต้องคิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่า และโดยปกติแล้ว เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวคือทุ่มเทให้มากขึ้น ฝึกซ้อมให้หนักขึ้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่หลังเกมเราไม่พูดคุยกัน เพราะมันเป็นสัญญาณว่าทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลง”

นอกจากนั้นดาวเตะวัย 28 ปียังยอมรับว่า ต้องการโอกาสลงสนามมากขึ้น “ปีที่แล้วผมฟิตไม่พอ สภาพจิตใจยังไม่พร้อม และไม่ได้ลงเล่น ผมโอเคกับมันมาก เพราะผมตามไม่ทันคนอื่น ปีนี้ พอเราเริ่มต้น ผมก็รู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ผมลงเล่นมากขึ้น และยังต้องเล่นให้มากขึ้นอีกเพื่อให้ถึงระดับที่ต้องการ รวมถึงแน่นอนว่า ผมต้องการอยู่ที่นี่ และต้องการชัยชนะให้กับ ลิเวอร์พูล อีกครั้ง”

