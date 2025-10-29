เมืองทอง ยูไนเต็ด ยังต้องรับกรรมจากแฟนของตัวเองต่อเนื่อง โดนปรับเกมพ่ายการท่าเรือ ขณะที่เสี่ยฮันประธานเชียงรายรอดโทษใบแดงเหตุเปาแจ้งข้อมูลไม่จริง

เมื่อ 29 ต.ค. นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ฟุตบอลอาชีพ โดยเกมไทยลีก 1 เมื่อ 24 ต.ค. การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านเอาชนะเมืองทอง ยูไนเต็ด หลังจบเกมผู้เล่นเมืองทองได้ไปขอบคุณแฟนคลับตัวเอง และกองเชียร์เมืองทองร้องเพลงด่าสมาคมฟุตบอลด้วยคำหยาบคาย

นอกจากนี้ยังได้รับงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ากองเชียร์เมืองทองได้โยนระเบิดปิงปองจำนวน 1 ลูก ขณะที่รถบัสกองเชียร์เมืองทองกำลังออจากที่จอดรถบนถนนการท่าเรือ 1

ผลพิจารณาโทษ เหตุการณ์ที่ 1 ลงโทษกองเชียร์เมืองทอง ยูไนเต็ด ด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายโดยพร้อมเพรียงกันปรับเงิน 40,000 บาท เนื่องจากเมืองทอง ถูกลงโทษไปแล้วจากการกระทำผิด เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เป็นการกระทำความผิดตามระเบียบนี้ซ้ำในข้อเดียวกันภายในฤดูกาลเดียวกัน จึงเพิ่มโทษกองเชียร์เมืองทอง ปรับเงินเพิ่มอีก 20,000 บาท รวมโทษปรับเงิน 60,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 2 ลงโทษกองเชียร์เมืองทอง ยูไนเต็ด กระทำการที่ไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขันปรับเงิน 60,000 บาท

ส่วนเกมที่ชลบุรี เอฟซี เปิดบ้านพบสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เมื่อ 19 ต.ค. หลังจบเกม นายสัชฌุกร แสนจู ได้ควักใบแดงไล่ “เสี่ยฮั่น”มิตติ ติยะไพรัช ประธานสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ซึ่งเชียงรายได้ยื่นประท้วงใบแดงดังกล่าว โดยเผยว่าถ้อยคำของนายมิตตินั้นไม่การดูหมิ่น เยาะเย้ย หรือแสดงกิริยาก้าวร้าวตามที่ผู้ควบคุมการแข่งขันรายงาน

ผลการพิจารณา ลงโทษนายสัชฌุกร แสนจู ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน พักการปฏิบัติหน้าที่ 3 สัปดาห์ เนื่องจากการตรวจสอบคลิปเสียงการสนทนาไม่ปรากฏข้อเท็จจริงถ้อยคำตามที่ผู้ควบคุมการแข่งขันได้รายงาน ซึ่งไม่ได้คำหยาบคาย หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือความไม่พอใจต่อผลการตัดสินในลักษณะตำหนิ ซึ่งไม่เข้าข่ายถ้อยคำที่สมควรถูกลงโทษด้วยใบแดง

ลงโทษนายภัทรพงศ์ กิจสถิตย์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 พักการปฏิบัติหน้าที่ 3 สัปดาห์ เนื่องจากให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงแก่ผู้ตัดสิน

ลดโทษนายมิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เหลือพักการทำหน้าที่ 1 นัด และปรับเงิน 1,000 บาท

