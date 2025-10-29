สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก 1996 ออกมาแสดงความเห็นถึงผลงานในช่วงหลังของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมหวังอยากรวมทีมโค้ชจากอดีตฮีโร่นักชกต่างๆเข้ามาช่วยคุมนักชกทีมชาติไทย
โดยอดีตนักชกวัย 52 ปี ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงความเห็นถึงผลงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นในยุคปัจจุบัน ที่ผลงานไม่ได้ตามเป้ามากนัก พร้อมตั้งคำถามว่าเมื่อผลงานไม่ดี ผู้บริหารอายบ้างหรือไม่ และหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
จากไลฟ์ สมรักษ์ คำสิงห์ กล่าวว่า “อยากจะคุยเรื่องมวยสากลสมัครเล่น ในความคิดเห็นของผม ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทย 44 ปี ที่รอคอย ในปี 2539 ที่แอตแลนตา มีพี่วิชัย ราชานนท์, วิจารณ์ พลฤทธิ์, วันชัย ทองบุราณ, มนัส บุญจำนงค์, วรพจน์ เพชรขุ้ม และ สุริยา ปราสาทหินพิมาย เราได้เหรียญมาตลอด
แต่หลังแก้ว พงษ์ประยูร เราก็เงียบมาตลอด โดยเฉพาะนักมวยผู้ชาย อยากถามสมาคมมวยสมัครเล่นว่า อายบ้างไหม คือ ผมน่ะอาย ในฐานะฮีโร่เก่า และได้คุยกับสต๊าฟฮีโร่หลายคน มันไม่ไหวแล้วนะ คือสมาคมอื่นๆถ้าใครล้มเหลวเขาก็เปลี่ยนทีมกัน สมาคมมวยสมัครเล่นเป็นอะไรกันครับ เงียบกริบ ทั้งๆที่สมาคมมวยสมัครเล่นถือเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศ ในระดับโอลิมปิก ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ทุกวันนี้เงียบ อายบ้างไหมผู้บริหารสมาคม
มันต้องการมีผ่าตัดบางอย่าง ทำอะไรสักอย่าง เหรียญรางวัลต่างๆมันเป็นความหวังของคนไทย เป็นความหวังของทุกคน ไม่ใช่ทำไปทำมายิ่งล้มเหลวยิ่งยังอยู่ ผมยังอยากถามว่า อายบ้างไหม
ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับใคร แต่มีความรู้สึก ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนโค้ชเถอะ ถ้าไม่มีอะไรทำ เดี๋ยวผมจะชวนฮีโร่ต่างๆมาทำให้ เดี๋ยวจะมาช่วย แบบพี่ช่วยน้อง คุมคนละ 2 คน ก็ถือว่าเป็นสีสันดี”