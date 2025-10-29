การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมจัดงานแถลงข่าวใหญ่การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ ‘พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026’ หรือ MotoGP สนามประเทศไทย ในวันที่ 11 พ.ย. 2568 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) กรุงเทพ โดยมี Dorna Sports เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันร่วมงานด้วย พร้อมเปิดขายบัตรชมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า ไทยได้ใช้ความพิเศษในการเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาล 2 ปีซ้อน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ ‘ศูนย์กลางมอเตอร์สปอร์ตเอเชีย’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘More Than A Race’ สานต่อความสำเร็จ ThaiGP ที่เป็นมากกว่าแค่การแข่งขัน
ฝ่ายจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และหน่วยงานเกี่ยวข้องน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้านความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” สนามประเทศไทย ภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์) ล่าสุด รัฐบาลไทย นำโดย “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ร่วมกับ “การกีฬาแห่งประเทศไทย” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงานแถลงข่าว พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ วันอังคารที่ 11 พ.ย. 2568 โดยการแข่งขันรายการนี้จะระเบิดศึกในประเทศไทย เป็นสนามที่ 1 เปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.2569 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ThaiGP: มากกว่าแค่การแข่งขัน แต่คือ ‘ความครบเครื่อง-ยิ่งใหญ่-เสน่ห์วิถีไทย’ ที่ครองใจทั่วโลก
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยถึงนัยสำคัญของการที่ไทยถูกเลือกให้เป็น ‘ประตูบานแรก’ ของฤดูกาล MotoGP 2026 ว่า “ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีและทำให้เราแตกต่างจากสนามอื่นๆ นั่นก็คือ เอกลักษณ์ความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่น และการสร้างบรรยากาศที่แฟนๆ ไม่มีวันลืม
สำหรับ ThaiGP 2026 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้สนามประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่จัดการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็นเวทีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ครองใจผู้คน เราจะใช้ Soft Power ของไทยในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม อาหารไทย ไปจนถึงกิจกรรมเสริมอย่างมวยไทย คอนเสิร์ต และกิจกรรมท้องถิ่น รวมทั้งชัตเติ้ลแต๋นที่เป็นภาพจำ ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์แบบไทยอย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่นำเสนอภาพจำที่ดีของประเทศไทยไปสู่แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก และยังเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ให้ ThaiGP แตกต่างจากสนามอื่นๆ ในโลก ตามคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้ที่ว่า More Than A Race คือเป็นมากกว่าเพียงแค่การแข่งขัน แต่มีความหลากหลายในทุกมิติ
นอกจากความยิ่งใหญ่ของ Main Race แล้ว การจัด Pre-Season Test ที่ประเทศไทย ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนโมโตจีพีทั่วโลกเช่นกัน เนื่องจากทีมแข่งระดับโลกจะยกทัพวิศวกร นักวิเคราะห์ และรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อใช้ในฤดูกาล 2026 มาเปิดตัว และทดสอบอย่างเป็นทางการ ณ สนามช้างฯ เป็นที่แรกๆ ถือเป็น ‘จุดเปลี่ยนเกม’ และเป็นชัยชนะเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดจากทั้งหมด 22 สนามทั่วโลก
ตอกย้ำ ‘Global Exclusive’: เปิดขายบัตร ‘3-in-1’ ที่เดียวในโลก 11 พ.ย. นี้
ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงแผนงานการเปิดจำหน่ายบัตรว่า จะมีการจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พ.ย. 2568 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) กรุงเทพ มีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมตัวแทนจาก Dorna Sports ร่วมงาน พร้อมเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการ โดยมีนโยบายที่สร้างความฮือฮาในตลาดโลก
“กล่าวได้ว่า เราเป็นที่เดียวของโลก ที่มีจำหน่ายบัตรแบบ Physical Pass หรือบัตรแข็งที่ดีไซน์โฉมใหม่ตามคอนเซ็ปต์ในแต่ละปี ให้แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตได้มีโอกาสสะสมเป็นคอลเลกชั่น และได้เก็บเป็นของที่ระลึก เพื่อความประทับใจ”
พร้อมกับมอบประสบการณ์ ‘Global Exclusive’ ที่ ‘ไม่มีสนามไหนในโลกทำได้’ เพราะจะเป็นสนามเดียวของโลกของฤดูกาล 2026 ที่จะเป็นบัตร ‘3-in-1’ ที่มอบสิทธิ์ให้เข้าชมได้ครบทั้ง การทดสอบรถ (Pre-Season Test) ในวันที่ 21-22 ก.พ. 2569, การแข่งขันจริง (Main Race) 27 ก.พ. -1 มี.ค. 2569 และใช้เป็นบัตรแอดมิชชั่นเข้ากิจกรรมบันเทิงภายนอกสนาม ทั้งคอนเสิร์ต มวย ร่วมสนุกฟรีในลานกิจกรรม บูธสินค้ามอเตอร์สปอร์ตชั้นนำ อาหารของดีของดัง ฯลฯ ตลอด 3 วันเต็ม
นี่คือการมอบ ‘มูลค่าที่เพิ่มขึ้น’ อย่างมหาศาลให้กับผู้ถือบัตร อีกทั้ง เรายังเชื่อว่าบัตรเข้าชมไทยจีพีนั้นมีราคาที่ถูกมากหากเปรียบเทียบกับโมโตจีพีสนามอื่นๆ ทั่วโลก และยังมีการพ่วงส่วนลดของผู้สนับสนุนอีกด้วย นี่จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดึงดูดแฟนๆ จากตลาดหลักทั่วโลกให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยก่อนใคร
การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่า เราจะใช้ทุกจุดแข็งที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะเป็นเสริมความแข็งแรงของด้วย เสน่ห์แบบไทย สานต่อและพัฒนา โมโตจีพีวิถีไทยให้เป็น อาวุธทางการตลาดที่สร้างสรรค์และเข้มแข็ง ผลักดันประเทศไทยให้เป็น Destination สำคัญในโลกของมอเตอร์สปอร์ต และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจ และพัฒนาวงการกีฬาอย่างยั่งยืน
“เชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นภาพการจองบัตรแบบทุบทุกสถิติ ความนิยมถล่มทลาย โดยคาดว่าที่นั่งจะเต็มในทุกสแตนด์ ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นเคย เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า สนามช้างฯ นั้นมีการออกแบบให้เชียร์สนุกในทุกมุมมอง รวมถึงความเต็มอิ่มกับ 3 วันคุณภาพที่แฟนความเร็วได้รับ จากทั้งในและนอกสนาม สิทธิประโยชน์จัดเต็ม สนุกกับกิจกรรมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ครบครัน คอนเสิร์ต มวย ช้อป ชิม เป็นประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุด และชนะใจแฟนจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ ดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์ “โมโตจีพี” ยังมีแผนที่จะจัดงานเปิดตัว MotoGP ฤดูกาล2026 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 6-7 ก.พ. จากนั้นต่อด้วย Pre-Season Test หรือการทดสอบก่อนเปิดสนาม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศไทย ในวันที่ 21-22 ก.พ. และวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2569 เป็นวันแข่งขัน สนามประเทศไทย
สำหรับช่องทางการเปิดจำหน่ายบัตรโมโตจีพี 2026 ได้แก่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2568 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram