ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม นักชกชื่อดังชาวไทย ทำสาวอกหักกันเป็นแถว หลังประกาศเข้าพิธีวิวาห์พร้อมจดทะเบียนสมรสกับ “น้องฟีม” สาวิตา หวานใจเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเปิดตัวลูกชาย “น้องคิริน”

โดย ตะวันฉาย เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนสาวอย่าง น้องฟีม สาวิตา อย่างเป็นทางการ หลังจากชนะการชกในศึกONE 170 เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2568

ล่าสุด ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ได้ประกาศข่าวดีว่าได้เข้าพิธีวิวาห์พร้อมจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้เปิดตัว “น้องคิริน” ลูกชายของทั้งคู่อีกด้วย

จากโซเชียลของแฟนสาวของตะวันฉาย ได้โพสต์ภาพในงานแต่งงานของทั้งคู่ พร้อมกับแคปชั่นสุดหวาน “เขาขโมยหัวใจฉันไป ฉันเลยขโมยนามสกุลของเขามา (He took my heart, so I took his last name)

ขณะที่โซเชียลของตะวันฉาย ได้โพสต์ภาพครอบครัว สามคน พ่อ-แม่-ลูก พร้อมกับแคปชั่นสั้น “KIRIN 🤍”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
4

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด