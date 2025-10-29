ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม นักชกชื่อดังชาวไทย ทำสาวอกหักกันเป็นแถว หลังประกาศเข้าพิธีวิวาห์พร้อมจดทะเบียนสมรสกับ “น้องฟีม” สาวิตา หวานใจเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเปิดตัวลูกชาย “น้องคิริน”
โดย ตะวันฉาย เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนสาวอย่าง น้องฟีม สาวิตา อย่างเป็นทางการ หลังจากชนะการชกในศึกONE 170 เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2568
ล่าสุด ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ได้ประกาศข่าวดีว่าได้เข้าพิธีวิวาห์พร้อมจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้เปิดตัว “น้องคิริน” ลูกชายของทั้งคู่อีกด้วย
จากโซเชียลของแฟนสาวของตะวันฉาย ได้โพสต์ภาพในงานแต่งงานของทั้งคู่ พร้อมกับแคปชั่นสุดหวาน “เขาขโมยหัวใจฉันไป ฉันเลยขโมยนามสกุลของเขามา (He took my heart, so I took his last name)
ขณะที่โซเชียลของตะวันฉาย ได้โพสต์ภาพครอบครัว สามคน พ่อ-แม่-ลูก พร้อมกับแคปชั่นสั้น “KIRIN 🤍”