โปรแกรมบอล คืนนี้ศึกคาราบาว คัพ รอบสี่ มีหลายคู่ที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกมาเจอกันเองทำให้น่าสนใจอย่างยิ่ง ส่วนเดเอฟเบ โพคาล และเซเรีย อา ก็มีเกมเตะกันแบบคึกคัก
โปรแกรมบอล 29 ตุลาคม 2568
ฟุตบอลคาราบาว คัพ อังกฤษ
รอบสี่
อาร์เซนอล-ไบรตัน คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก แต่ชั่วโมงนี้อาร์เซนอลดูแข็งแกร่งกว่าไบรตันแบบเห็นได้ชัด เจ้าบ้านน่าชนะได้
สวอนซี ซิตี้-แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ สวอนซี ซิตี้ จากลีกแชมเปียนชิพ ฟอร์มไม่ได้โดดเด่นอะไรนัก มองแล้วแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จากพรีเมียร์ลีก น่าบุกชนะไหว
ลิเวอร์พูล-คริสตัล พาเลซ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล ทีมรองแชมป์เก่า เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มเตะจากรอบสาม ลิเวอร์พูลชนะเซาธ์แฮมป์ตัน 2-1 ส่วนพาเลซเสมอมิลล์วอลล์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2)
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง อูโก เอกิติเก, เฟเดริโค เคียซา, อเล็กซิส แม็กอัลลิสเตอร์ ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงใช้งาน เอ็ดดี เอ็นเคเทียห์, จัสติน เดเวนนี, วิลล์ ฮิวจ์ส
ลิเวอร์พูลคงเน้นกับรายการนี้มากขึ้นเพื่อหวังเรียกความมั่นใจคืนมาหลังจากแพ้เกมพรีเมียร์ลีก 4 นัดติดกัน แม้คู่แข่งอย่างพาเลซจะแกร่งไม่น้อยในตอนนี้ แต่วัดกันแล้วยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะไหว
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส-เชลซี คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ และโมโน 29 เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก แต่ฝั่งวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส อาจยอมทิ้งถ้วยนี้เพื่อไปมุ่งหนีท้ายตารางลีกมากกว่า เชลซีน่าบุกชนะได้
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด-ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก แชมป์เก่านิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้เหนื่อยแน่เพราะท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กำลังฟอร์มดี มองแล้วคู่นี้อาจต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ
ฟุตบอลเดเอฟเบ โพคาล เยอรมนี
รอบสอง
พาเดอร์บอร์น-ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน คู่นี้แข่งขันเวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู บอลไทย 1 พาเดอร์บอร์น จากบุนเดสลีกา 2 ศักยภาพเป็นรองไบเออร์ เลเวอร์คูเซน จากบุนเดสลีกา ทีมเยือนน่าบุกคว้าชัย
ไมนซ์-สตุตการ์ต คู่นี้แข่งขันเวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู บอลไทย 2 เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากบุนเดสลีกา ไมนซ์ตอนนี้ฟอร์มกระท่อนกระแท่น มีโอกาสที่แชมป์เก่าอย่างสตุตการ์ตจะลุ้นบุกชนะได้
โคโลญจน์-บาเยิร์น มิวนิก คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู บอลไทย 3 และทรูสปอร์ต 2 เป็นแมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากบุนเดสลีกา แต่ฝั่งโคโลญจน์ศักยภาพด้อยกว่าบาเยิร์น มิวนิก อย่างเห็นได้ชัด ทีมเยือนน่าบุกชนะไหว
ฟอร์ตูนา ดุสเซลดอร์ฟ-ไฟรบวร์ก คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู บอลไทย 4 ฟอร์ตูนา ดุสเซลดอร์ฟ จากบุนเดสลีกา 2 ตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนัก เชื่อว่าไฟรบวร์ก จากบุนเดสลีกา น่าบุกคว้าชัยได้
อูนิโอน เบอร์ลิน-อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. อูนิโอน เบอร์ลิน จากบุนเดสลีกา เล่นในบ้านได้ดี เกมนี้เจอรองแชมป์เก่าอย่างอาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ จากบุนเดสลีกา 2 เจ้าบ้านดูเหนือกว่า น่าเป็นฝ่ายชนะ
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
ยูเวนตุส-อูดิเนเซ คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 ยูเวนตุสช่วงหลังฟอร์มไม่ดีแถมยังเพิ่งปลดกุนซือไปด้วย แม้อูดิเนเซจะเป็นทีมที่ไม่แกร่งมากนัก แต่ทีมเยือนก็น่ามีลุ้นบุกมาแบ่งแต้มได้
โรมา-ปาร์มา คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 โรมาฟอร์มเหนือกว่าปาร์มาแบบเห็นได้ชัด เจ้าบ้านคงไม่พลาด 3 คะแนน
โคโม-เวโรนา คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 5 โคโมกำลังคึกหลังไม่แพ้มาติดกันหลายนัด สวนทางกับเวโรนาที่ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะเลย เจ้าบ้านน่าได้เฮ
อินเตอร์ มิลาน-ฟิออเรนตินา คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 อินเตอร์ มิลาน ตอนนี้แข็งแกร่งกว่าฟิออเรนตินาอย่างชัดเจน เจ้าบ้านน่าชนะ
โบโลญญา-โตริโน คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 โบโลญญาฟอร์มเหนือกว่าโตริโน เจ้าบ้านน่าคว้าชัยไม่ยาก
เจนัว-เกรโมเนเซ คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 5 เจนัวฟอร์มแย่และจมบ๊วยตอนนี้ แต่เกมนี้เจอเกรโมเนเซที่ช่วงหลังแผ่วไปมาก เจ้าบ้านมีลุ้นเบียดชนะ