วินิซิอุส จูเนียร์ แนวรุกทีมชาติบราซิล และเรอัล มาดริด ออกแถลงการณ์ขอโทษสโมสร และแฟนบอลหลังทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมทว่ากลับไม่มีการพูดถึง ชาบี อลอนโซ กุนซือแต่อย่างใด
โดย วินิซิอุส แสดงอาการไม่พอใจอย่างมากหลังถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงครึ่งหลังในเกม “เอล กลาซิโก” ที่ เรอัล มาดริด เอาชนะ บาร์เซโลนา 2-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ดาวเตะวัย 25 ปีโดนวิจารณ์ นอกจากนั้นยังมีการจับตาความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับ ชาบี อลอนโซ กุนซือที่ถอดเขาออกด้วย
ล่าสุด วินิซิอุส ออกแถลงการณ์ของโทษสโมสร และแฟนบอลกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมนี้ทว่าไม่มีการเอ่ยถึง อลอนโซ แต่อย่างใด “วันนี้ผมอยากจะขอโทษแฟนๆ มาดริด ทุกคนสำหรับปฏิกิริยาของผมเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกในศึกเอล กลาซิโก”
“เช่นเดียวกับที่ผมได้ทำไปแล้วในการฝึกซ้อมวันนี้ ผมอยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีม สโมสร และท่านประธานอีกครั้ง”
“บางครั้งแพสชั่นก็เข้ามาครอบงำผม เพราะผมต้องการชัยชนะและช่วยเหลือทีมอยู่เสมอ นิสัยชอบแข่งขันของผมเกิดจากความรักที่ผมมีต่อสโมสรแห่งนี้และทุกสิ่งที่สโมสรเป็นตัวแทน”
“ผมสัญญาว่าจะสู้ต่อไปทุกวินาทีเพื่อประโยชน์ของเรอัล มาดริด เหมือนที่ผมทำมาตั้งแต่วันแรก”
อย่างไรก็ตามในการแถลงไม่มีการพูดถึง อลอนโซ แต่อย่างใดส่วน “โคป” สื่อสเปนเผยว่า วินิซิอุส ยังไม่ได้คุยกับเฮดโค้ชรายนี้แต่อย่างใด