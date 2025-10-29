แฟนบอล ลิเวอร์พูล ในโซเชียลมีเดียแห่ติดแฮชแท็ก #SlotOut หวังทีมปลด อาร์เนอ ชล็อต ออกจากตำแหน่งกุนซือหลัง “หงส์แดง” ตกรอบคาราบาว คัพ ด้วยการพ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3

โดย ลิเวอร์พูล ยังคงทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังล่าสุดเปิดสนาม แอนฟิลด์ พ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3 ตกรอบสี่ของฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025-26 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.

และจากการปราชัยดังกล่าวยังทำให้ “หงส์แดง” ปราชัย 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการซึ่งเป็นสถิติที่แย่สุดของทีมนับตั้งแต่ปี 1902

Soccer Football – Carabao Cup – Fourth Round – Liverpool v Crystal Palace – Anfield, Liverpool, Britain – October 29, 2025 Liverpool manager Arne Slot looks dejected REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.

 

ล่าสุดหลังเกมดังกล่าวแฟนบอล ลิเวอร์พูล ในโซเชียลมีเดีย X หรือทวิตเตอร์จำนวนมากต่างไม่ทนกับผลงานของ ชล็อต อีกต่อไป ด้วยการพร้อมใจติดแฮชแท็ก #SlotOut เพื่อหวังให้ ลิเวอร์พูล ปลดเฮดโค้ชวัย 47 ปีรายนี้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้โปรแกรม 3 นัดต่อไปของ ลิเวอร์พูล คือการเปิดบ้านพบกับ แอสตัน วิลลา วันที่ 1 พ.ย., เรอัล มาดริด วันที่ 4 พ.ย. และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ วันที่ 9 พ.ย.นี้

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568
4

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน
5

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

เปิดสูตรลับต้านแก่ แค่ทำ 5 สิ่งนี้ หลังตื่นนอน ช่วยบำรุงผิวพรรณ-ลดไขมัน
8

กวาดล้าง 'สแกมเมอร์' รวบชาวจีน 21 คน ไทย 2 คน ขังชาวต่างชาติในบ้านพักอื้อ
9

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
10

ฮัลโหลดารา - ต่าย อรทัย ปล่อยเพลงใหม่ “ต้องให้เป็นไผในตอนนี้”