แฟนบอล ลิเวอร์พูล ในโซเชียลมีเดียแห่ติดแฮชแท็ก #SlotOut หวังทีมปลด อาร์เนอ ชล็อต ออกจากตำแหน่งกุนซือหลัง “หงส์แดง” ตกรอบคาราบาว คัพ ด้วยการพ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3
โดย ลิเวอร์พูล ยังคงทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังล่าสุดเปิดสนาม แอนฟิลด์ พ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3 ตกรอบสี่ของฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025-26 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.
และจากการปราชัยดังกล่าวยังทำให้ “หงส์แดง” ปราชัย 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการซึ่งเป็นสถิติที่แย่สุดของทีมนับตั้งแต่ปี 1902
ล่าสุดหลังเกมดังกล่าวแฟนบอล ลิเวอร์พูล ในโซเชียลมีเดีย X หรือทวิตเตอร์จำนวนมากต่างไม่ทนกับผลงานของ ชล็อต อีกต่อไป ด้วยการพร้อมใจติดแฮชแท็ก #SlotOut เพื่อหวังให้ ลิเวอร์พูล ปลดเฮดโค้ชวัย 47 ปีรายนี้ออกจากตำแหน่ง
ทั้งนี้โปรแกรม 3 นัดต่อไปของ ลิเวอร์พูล คือการเปิดบ้านพบกับ แอสตัน วิลลา วันที่ 1 พ.ย., เรอัล มาดริด วันที่ 4 พ.ย. และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ วันที่ 9 พ.ย.นี้