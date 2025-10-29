ผลฟุตบอล 29 ตุลาคม 2568 ยูเวนตุสที่เพิ่งปลดโค้ชหลังไม่ชนะ 8 ติดต่อกัน กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งแล้ว ส่วนบาเยิร์น มิวนิก ถล่มคู่แข่งเข้ารอบบอลถ้วย

ผลฟุตบอล 29 ตุลาคม 2568

ฟุตบอลคาราบาว คัพ อังกฤษ

รอบสี่

ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก) 0-3 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก) 2-0 ไบรตัน (พรีเมียร์ลีก)

สวอนซี ซิตี้ (แชมเปียนชิพ) 1-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส (พรีเมียร์ลีก) 3-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก) 2-0 ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)

ฟุตบอลเดเอฟเบ โพคาล เยอรมนี

รอบสอง

กรอยเธอร์ เฟือร์ธ (บุนเดสลีกา 2) 0-1 ไกเซอร์สเทาเทิร์น (บุนเดสลีกา 2)

อิลแลร์ทิสเซน (เรกิโอนาลลีกา) 0-3 มักเดบูร์ก (บุนเดสลีกา 2)

ไมนซ์ (บุนเดสลีกา) 0-2 สตุตการ์ต (บุนเดสลีกา)

พาเดอร์บอร์น (บุนเดสลีกา 2) 1-1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน (บุนเดสลีกา) ***หลังต่อเวลาพาเดอร์บอร์นแพ้ 2-4***

โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา) 1-4 บาเยิร์น มิวนิก (บุนเดสลีกา)

ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ (บุนเดสลีกา 2) 1-3 ไฟรบวร์ก (บุนเดสลีกา)

ดาร์มสทัดต์ (บุนเดสลีกา 2) 4-0 ชาลเก (บุนเดสลีกา 2)

อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา) 1-1 อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ (บุนเดสลีกา 2) ***หลังต่อเวลาอูนิโอนชนะ 2-1***

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

ยูเวนตุส 3-1 อูดิเนเซ

โรมา 2-1 ปาร์มา

โคโม 3-1 เวโรนา

อินเตอร์ มิลาน 3-0 ฟิออเรนตินา

โบโลญญา 0-0 โตริโน

เจนัว 0-2 เกรโมเนเซ

ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส

เลอ อาฟร์ 1-0 แบรสต์

ลอริยองต์ 1-1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง

เม็ตซ์ 2-0 ล็องส์

นีซ 2-0 ลีลล์

โอลิมปิก มาร์กเซย 2-2 อองเชร์

น็องต์ 3-5 โมนาโก

ปารีส แอฟเซ 3-3 โอลิมปิก ลียง

สตราสบูร์ก 3-0 โอแซร์

ตูลูส 2-2 แรนส์

