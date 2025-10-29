ผลฟุตบอล 29 ตุลาคม 2568 ยูเวนตุสที่เพิ่งปลดโค้ชหลังไม่ชนะ 8 ติดต่อกัน กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งแล้ว ส่วนบาเยิร์น มิวนิก ถล่มคู่แข่งเข้ารอบบอลถ้วย
ผลฟุตบอล 29 ตุลาคม 2568
ฟุตบอลคาราบาว คัพ อังกฤษ
รอบสี่
ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก) 0-3 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก) 2-0 ไบรตัน (พรีเมียร์ลีก)
สวอนซี ซิตี้ (แชมเปียนชิพ) 1-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส (พรีเมียร์ลีก) 3-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก) 2-0 ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
ฟุตบอลเดเอฟเบ โพคาล เยอรมนี
รอบสอง
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ (บุนเดสลีกา 2) 0-1 ไกเซอร์สเทาเทิร์น (บุนเดสลีกา 2)
อิลแลร์ทิสเซน (เรกิโอนาลลีกา) 0-3 มักเดบูร์ก (บุนเดสลีกา 2)
ไมนซ์ (บุนเดสลีกา) 0-2 สตุตการ์ต (บุนเดสลีกา)
พาเดอร์บอร์น (บุนเดสลีกา 2) 1-1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน (บุนเดสลีกา) ***หลังต่อเวลาพาเดอร์บอร์นแพ้ 2-4***
โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา) 1-4 บาเยิร์น มิวนิก (บุนเดสลีกา)
ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ (บุนเดสลีกา 2) 1-3 ไฟรบวร์ก (บุนเดสลีกา)
ดาร์มสทัดต์ (บุนเดสลีกา 2) 4-0 ชาลเก (บุนเดสลีกา 2)
อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา) 1-1 อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ (บุนเดสลีกา 2) ***หลังต่อเวลาอูนิโอนชนะ 2-1***
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
ยูเวนตุส 3-1 อูดิเนเซ
โรมา 2-1 ปาร์มา
โคโม 3-1 เวโรนา
อินเตอร์ มิลาน 3-0 ฟิออเรนตินา
โบโลญญา 0-0 โตริโน
เจนัว 0-2 เกรโมเนเซ
ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส
เลอ อาฟร์ 1-0 แบรสต์
ลอริยองต์ 1-1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
เม็ตซ์ 2-0 ล็องส์
นีซ 2-0 ลีลล์
โอลิมปิก มาร์กเซย 2-2 อองเชร์
น็องต์ 3-5 โมนาโก
ปารีส แอฟเซ 3-3 โอลิมปิก ลียง
สตราสบูร์ก 3-0 โอแซร์
ตูลูส 2-2 แรนส์