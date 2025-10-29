ผลประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศ คาราบาว คัพ อาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บีกับคริสตัล พาเลซ ด้านแชมป์เก่านิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้เจอกับฟูแลม

ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ ทำการจับสลากประกบคู่แข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม หลังจากจบโปรแกรมเตะรอบสี่ในวันเดียวกัน

ผลปรากฏว่า “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในขณะนี้ ได้เล่นในบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บีกับคู่แข่งร่วมลีกอย่าง “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ

ด้านแชมป์เก่า “สาลิกาดง”นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จากพรีเมียร์ลีก จะเล่นในบ้านเจอคู่แข่งร่วมลีก “เจ้าสัวน้อย”ฟูแลม ส่วนอีกคู่ที่ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเอง “เรือใบสีฟ้า”แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เล่นในบ้านปะทะกับ “ผึ้งเพชฌฆาต”เบรนต์ฟอร์ด

ส่วนทีมลีกล่างหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ “เดอะ บลูเบิร์ดส์”คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ จากลีก วัน จะเล่นในบ้านเจอ “สิงโตน้ำเงินคราม”เชลซี จากพรีเมียร์ลีก โดยรอบนี้จะเตะช่วงสัปดาห์วันที่ 15 ธันวาคม

