เปิดโปรแกรม หฤโหด เสี่ยง อาร์เนอ ชลอต กุนซือ หงส์แดง ลิเวอร์พูล กระเด็นออกจากตำแหน่ง สุดสัปดาห์นี้เตรียมเจอ สิงห์ผยอง แอสตัน วิลล่า ที่กำลังฟอร์มแรง ในพรีเมียร์ ลีก 2 พ.ย. นี้
ลิเวอร์พูล เพิ่งแพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 ในฟุตบอล คาราบาว คัพ เป็นการแพ้ให้ พาเลซ 3 เกมติด และเป็นการพ่ายแพ้เป็นเกมที่ 6 จาก 7 เกมหลังสุดในทุกรายการ
แม้ แอสตัน วิลล่า จะออกสตาร์ตได้ไม่ดีนักแต่ 6 นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใคร แถมชนะมา 4 เกมรวด รวมถึงนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะ แมนฯซิตี้ 1-0 ปัจจุบันมี 15 แต้ม อยู่อันดับ 9
จากนั้น โปรแกรมยังหินต่อเนื่อง พุธที่ 5 พ.ย. ในฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยน ลีก จะเฝ้าบ้านพบ เรอัล มาดริด ยอดทีมจาก ลา ลีกา ที่กำลังคึก หลังเอาชนะ บาร์เซโลน่า ในเอล กลาสิโก มาได้
นัดถัดไป หงส์แดง ต้องไปเยือน แมนซิตี้ คู่ปรับในวันที่ 9 พ.ย. ในฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก ซึ่งทั้งสามเกมอาจจะเป็นช่วงเวลา ชี้ชะตาของ ชลอต เพราะกว่าจะเจองานเบา เฝ้าบ้านพบ นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ก็ปาเข้าไปวันที่ 22 พ.ย.แล้ว