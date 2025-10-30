“โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก โพสต์ข้อความหลังการแถลงข่าวของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เช้าวันนี้ (30 ต.ค.68)สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวชี้แจง ประเด็น “มิกซ์” รัชพล มรรคศศิธร และ “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน นักแบดมินตันคู่ผสม เจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย ที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรม ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33
โดยในการแถลงข่าว นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคม ได้ชี้แจงถึงกรณีของ มิกซ์-หว่าหวา ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสต๊าฟ และ ผู้ฝึกสอนฝ่ายพัฒนา พร้อมระบุว่าข่าวที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาคม เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง และย้ำว่าสมาคมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตามจากการแถลงข่าวดังกล่าว “โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า “ก็ผมบอกแล้วววว พูดก็ไม่ฟัง ฟังก็ไม่เข้าใจ เข้าใจก็ไม่ทำ ทำก็ทำผิด ผิดก็ไม่รับ รับก็ไม่แก้ แก้ก็ไม่เต็มใจ RIP”