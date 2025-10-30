สื่อรายงาน ลิเวอร์พูล ยังคงไม่มีแผนที่จะปลด อาร์เนอ ชล็อต พ้นตำแหน่งเฮดโค้ชแม้ทีมจะทำผลงานได้น่าผิดหวังด้วยการพ่าย 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการ
โดย ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกภายใต้การนำของ ชล็อต ยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอซึ่งล่าสุดคือการเปิดบ้านพ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3 ตกรอบสี่คาราบาว คัพ 2025-26 รวมถึงเป็นการแพ้ 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการด้วย
ล่าสุด “ฟิล แมกนัลตี้” หัวหน้าข่าวฟุตบอลจาก “บีบีซี” ออกมาเผยถึงอนาคตของ ชล็อต กับ ลิเวอร์พูล ว่า “ชล็อต กำลังเผชิญแรงกดดันเช่นเดียวกับผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ทุกคน นั่นคือแรงกดดันที่ต้องชนะเกม แรงกดดันต่องานของเขาหนะเหรอ? ไม่มีทางเป็นไปได้หรอก”
“ชล็อต คว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลแรกหลังจากเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก เจอร์เกน คล็อปป์ และถึงแม้ว่าเขาต้องการชัยชนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ ลิเวอร์พูล ก็ไม่ใช่สโมสรที่จะตื่นตระหนก แม้ว่าผลงานในนัดต่อไปจะย่ำแย่ก็ตาม”
“อย่างไรก็ตาม ผมเห็นด้วยว่า พวกเขาจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และความสมดุลมากขึ้น เพราะผมคิดว่าตอนนี้พวกเขายังเล่นแบบไม่ค่อยดีนัก และหากไม่นับ อูโก เอกีตีเก การเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ของพวกเขาก็ยังไม่เป็นผล”
“ถึงกระนั้น ชล็อต ยังคงมีเครดิตมากมาย และ ลิเวอร์พูล ก็เป็นสโมสรที่สงบภายใน ไม่รีบร้อนตัดสินใจอย่างตื่นตระหนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว”
“แน่นอนว่า ชล็อต จะต้องถูกจับตามองอย่างหนัก หากผลงานย่ำแย่ในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไปจนถึงคริสต์มาส เช่นเดียวกับผู้จัดการทีมของสโมสรระดับ ลิเวอร์พูล ทุกคน เขาคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่ในความคิดของผม ไม่ใช่เพราะงานของเขา”
“เจ้าของทีม ลิเวอร์พูล ประเมินค่าไว้ พวกเขาเห็นสล็อตคว้าแชมป์ในฤดูกาลแรก และผมมั่นใจว่าจะมีการยอมรับและเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้”
“สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือดาวดังและนักเตะใหม่ๆ ที่จะเล่นได้ดีขึ้น เขายังต้องหาทีมที่ดีที่สุดของเขาด้วย เพราะผมไม่แน่ใจว่าเขารู้จริง ๆ ผมคิดว่าการมี อูโก เอกีตีเก และอเล็กซานเดอร์ อิซัก อยู่ด้วยกัน ทำให้เขาเกิดความสับสนว่าจะใช้ประโยชน์จากผู้เล่นสองคนนี้อย่างไรให้ดีที่สุด จนถึงตอนนี้ เอกีตีเก ทำได้สำเร็จ แต่ อิซัก ยังทำไม่ได้”