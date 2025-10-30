บรูนา อุนซูเอตา อินฟลูเอนเซอร์ด้านไลฟ์สไตล์ชาวบราซิล ที่รู้จักกันในชื่อว่า บู เปิดปากยอมรับว่ากำลังคบหากับ กาบี้ กาเบรียลา กิมาไรส์ กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล ระบุความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดี
บรูนา อุนซูเอตา อินฟลูเอนเซอร์ด้านไลฟ์สไตล์ชาวบราซิล ที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 2.3ล้านฟอลโลเวอร์ ออกมาเปิดปากยอมรับว่าในตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกับ กาบี้ กาเบรียลา กิมาไรส์ นักกีฬาวอลเลย์บอลคนดังชาวบราซิล พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข
โดย บรูนา เปิดปากพูดเรื่องสัมพันธ์รักกับ กาบี้ ผ่านทาง Quem นิตยสารในประเทศบราซิล หลังมีหลายฝ่ายจับตาเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ที่แม้จะไม่ได้มีรูปถ่ายคู่กัน แต่ก็มักจะอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่เสมอ
อินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวว่า “ใช่ค่ะ ฉันกับกาบี้กำลังคบกัน และใช้ชีวติในช่วงนี้แบบสบายๆ และเป็นไปอย่างธรรมชาติ เราคบกันมาสักพักแล้ว แต่เรารู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาพูดต่อสาธารณะ”
“กาบี้เป็นคนที่น่าทึ่งมากค่ะ และการได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอเป็นเรื่องที่วิเศษมาก เรามีความสุข และฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ”
จากรายงานระบุว่า กระแสข่าวเรื่องของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน เมื่อมีคนเห็นทั้งคู่สวมสร้อยที่คล้ายกัน และถูกจับตามากยิ่งขึ้นเมื่อ บรูนา โพสต์ภาพที่เหมือนจะถ่ายภายในบ้านของ กาบี้
ขณะที่ บรูนา อุนซูเอตา เคยใช้ชีวิตคู่กับ เฟลิเป บาลาบัน นักกีฬาฟุตวอลเลย์ชายหาด ก่อนตัดสินใจยุติชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานกันมา 7 ปี