มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลไทยเข้าพบเอกอัครราชทูตเวียดนาม เพื่อขอโทษด้วยตัวเองกรณีสมาคมใช้ธงชาติผิดในงานจับสลากฟุตซอล

เมื่อ 30 ต.ค. “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าพบ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่อมอบแจกันดอกไม้ แทนคำขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้งต่อสมาคมฟุตบอลเวียดนาม และประชาชนชาวเวียดนาม เนื่องจากมีการใช้สัญลักษณ์ธงชาติเวียดนามผิด ในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เมื่อวันที่ 28 ต.ค.

นายกบอลไทย กล่าวว่า ได้เข้าพบครั้งนี้ด้วยความเข้าใจถึงความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนชาวเวียดนาม ถึงเหตุการณ์ ความผิดพลาดดังกล่าว ที่ผ่านมา สมาคมตระหนักให้ความเคารพ และให้ความสำคัญในเรื่องธงชาติมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญ สื่อถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของชาติ ตนหวังว่าประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัย และเข้าใจในความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในครั้งนี้

ขณะที่ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้ขอบคุณมาดามแป้งที่แสดงความจริงใจในการขอโทษและแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งแต่เกิดเหตุขึ้น ทั้งการส่งหนังสือขอโทษต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน รวมถึงยังมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เดินทางไปขอโทษต่อประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม ด้วยตนเองในวันรุ่งขึ้น ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พร้อมยืนยันว่าเข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และเป็นความผิดพลาดจากผู้จัดงาน

ทั้งนี้ไทย และเวียดนาม เพิ่งยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือระดับประชาชนและการท่องเที่ยว ที่สำคัญ ในปี 2026 ไทย และเวียดนาม กำลังจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตอีกด้วย

