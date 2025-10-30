เผย อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ขึ้นไปอยู่ในเต็ง 2 ของกุนซือพรีเมียร์ลีกที่กำลังเสี่ยงต่อการโดนปลดจากตำแหน่งหลังพาทีมทำผลงานน่าผิดหวัง
โดย ชล็อต พา ลิเวอร์พูล โชว์ฟอร์มย่ำแย่ด้วยการพ่าย 6 จาก 7 นัดซึ่งล่าสุดคือการเปิดบ้านพ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3 ตกรอบ 4 คาราบาว คัพ
จากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้เฮดโค้ชวัย 47 ปีเจอสถานการณ์กดดันซึ่งล่าสุด “ทอล์กสปอร์ต” ระบุโดยอ้างอิงจากบริษัทเดิมพันถูกกฎหมายว่า ชล็อต กลายเป็นเต็ง 2 ของกุนซือพรีเมียร์ลีกที่เสี่ยงโดนปลดขณะนี้ โดยเป็นรองเพียง วิตอร์ เปไรรา ผู้จัดการทีม วูล์ฟแฮมป์ตัน
5 อันดับแรกกุนซือ พรีเมียร์ลีก เสี่ยงโดนปลด
1.วิตอร์ เปไรรา – วูล์ฟแฮมป์ตัน
2.อาร์เนอ ชล็อต – ลิเวอร์พูล
3.ดาเนียล ฟาร์เก – ลีดส์ ยูไนเต็ด
4.นูโน เอสปิริโต ซานโต – เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
5.มาร์โก ซิลวา – ฟูแลม
อย่างไรก็ตามจากรายการของ “บีบีซี” และ”ฟาบริซิโอ โรมาโน” เผยว่า ชล็อต ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารของ ลิเวอร์พูล อย่างเต็มที่