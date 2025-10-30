เผย อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ขึ้นไปอยู่ในเต็ง 2 ของกุนซือพรีเมียร์ลีกที่กำลังเสี่ยงต่อการโดนปลดจากตำแหน่งหลังพาทีมทำผลงานน่าผิดหวัง

โดย ชล็อต พา ลิเวอร์พูล โชว์ฟอร์มย่ำแย่ด้วยการพ่าย 6 จาก 7 นัดซึ่งล่าสุดคือการเปิดบ้านพ่าย คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 0-3 ตกรอบ 4 คาราบาว คัพ

Soccer Football – Carabao Cup – Fourth Round – Liverpool v Crystal Palace – Anfield, Liverpool, Britain – October 29, 2025 Liverpool manager Arne Slot before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.

 

จากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้เฮดโค้ชวัย 47 ปีเจอสถานการณ์กดดันซึ่งล่าสุด “ทอล์กสปอร์ต” ระบุโดยอ้างอิงจากบริษัทเดิมพันถูกกฎหมายว่า ชล็อต กลายเป็นเต็ง 2 ของกุนซือพรีเมียร์ลีกที่เสี่ยงโดนปลดขณะนี้ โดยเป็นรองเพียง วิตอร์ เปไรรา ผู้จัดการทีม วูล์ฟแฮมป์ตัน

5 อันดับแรกกุนซือ พรีเมียร์ลีก เสี่ยงโดนปลด

1.วิตอร์ เปไรรา – วูล์ฟแฮมป์ตัน

2.อาร์เนอ ชล็อต – ลิเวอร์พูล

3.ดาเนียล ฟาร์เก – ลีดส์ ยูไนเต็ด

4.นูโน เอสปิริโต ซานโต – เวสต์แฮม ยูไนเต็ด

5.มาร์โก ซิลวา – ฟูแลม

อย่างไรก็ตามจากรายการของ “บีบีซี” และ”ฟาบริซิโอ โรมาโน” เผยว่า ชล็อต ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารของ ลิเวอร์พูล อย่างเต็มที่

