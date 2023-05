Play Matters : Circle of Play อยากชวนทุกคนมาสนุกกับการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งกับ Turning Trash to Treasured Art กิจกรรมบรรยายและเวิร์กช็อปศิลปะสุดสร้างสรรค์ ที่ WISHULADA Social Activist Artist ศิลปินที่ต้องการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะ จะชวนมาเล่น คิด และดีไซน์ ปรับมุมมอง เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ หันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด เปลี่ยนสิ่งของรอบตัวให้เกิดประโยชน์ มุ่งสู่การเป็น Zero Waste ไม่มีอะไรเหลือทิ้งผ่านกระบวนการ

– Rethink (คิดใหม่) : ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ทดแทนการใช้ทรัพยากรใหม่

– Reduce (ลดการใช้) : ลดการบริโภคทรัพยากรบางชนิดลงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– Reuse (ใช้ซ้ำ) : เมื่อมีการใช้ทรัพยากรให้คำนึงถึงกระบวนการต่อยอด และใช้ซ้ำวัสดุเหลือใช้ให้มากที่สุด

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เปิดรับสมัคร 2 เวิร์กช็อป

เวิร์กช็อป 1 : เติมสีสันให้กระถางต้นไม้

เวลา 13.30 – 15.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ต้นไม้ พร้อมกระถางจากฝีมือตกแต่งของตนเอง

เวิร์กช็อป 2 : แปลงร่างแผ่นซีดีเป็นที่รองแก้ว

เวลา 15.30 – 17.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ จานรองแก้ว ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง จากฝีมือของตนเอง

ใครอยากมาเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นงานศิลปะด้วยกัน อ่านตรงนี้

– กิจกรรมเหมาะทุกคนที่อยากเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

– จะเลือกมาเล่นกับเราแค่ 1 เวิร์กช็อปหรือจะมาสนุกกันทั้ง 2 เวิร์กช็อป เลยก็ได้

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 179 บาท / เวิร์กช็อป / คน

*เมื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว TK Park ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

**รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://forms.gle/hZZCksiinNA92RJr7

การเข้า – ออก TK Park

– บุคคลทั่วไป : ค่าเข้า 20 บาทต่อคน

– สมาชิก eMembers : ดาวน์โหลดแอป MyTK รับสิทธิ์เข้าฟรี 3 ครั้งแรก ภายใน 1 ปี

– สมาชิก TK Park : เข้า-ออก พื้นที่ฟรี ตลอด 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-811-3788 (มิน/น้ำ)