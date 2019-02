เสือ สิงห์ กระทิงแซ่บ ชีวิตคู่ของตลกที่ไม่ตลก ชมพู่-ก่อนบ่ายฯ : ข่าวสดทีวีไกด์

เสือ สิงห์ กระทิงแซ่บ ชีวิตคู่ของตลกที่ไม่ตลก ชมพู่-ก่อนบ่ายฯ

คอลัมน์ ข่าวสดทีวีไกด์

โปรแกรมรายการทีวีทั่วไป วันที่ 23 ก.พ.2562

ช่อง 3

ข่าวสดทีวีไกด์ – 20.15 น. ซีรีส์ลูกผู้ชาย เพชร ณรงค์ ไปลวนลามรินทร์ เลยโดนเสี่ยที่มาติดพันรินทร์ ให้ลูกน้องรุมซ้อม ดีที่เพชร ไปช่วยได้ทัน และรีบพาส่งโรงพยาบาล พร้อมแจ้งอ่อง และ จิตรา แต่กลับโดนจิตราด่าว่าจนรินทร์โมโหแทน อ่องเข้าข้างเพชรและว่าลูกชาย ทำให้ณรงค์แค้นเพชร เพชรและรินทร์ได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลด้วยกัน ทำให้ต่างคนต่างรู้สึกดีและประทับใจกันมากขึ้น

23.30 น. เสือ สิงห์ กระทิงแซ่บ ชีวิตคู่ของตลกที่ไม่ตลก ชมพู่-ก่อนบ่ายฯ และ บอย-วัชรพงศ์ ที่มาร่วมกันกระชับขาเตียงก่อนถึงวันวิวาห์

ช่อง 5

09.00 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน เล็ก พวงต้น เกษตรอินทรีย์พอเพียง พาส่องเรื่องราวของ ลุงเล็ก พวงต้น ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ที่ทำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ปรับตัวจากการทำเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว

ช่อง 7

09.00 น. กองพัน รักลั่นฟ้า อยู่ดี ๆ ก็งานเข้า ลั่นฟ้า เผลอปากรับคำท้า พล ลงประกวดนางงาม Angel Camp ตามที่ ป้านภา รับคำท้ามาจากผบ.ยศ ส่ง ยิหวา ลูกสาวคนสวยลงประกวดชิงตำแหน่ง พอรู้ว่ายิหวาเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของพล ลั่นฟ้าเข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน

12.00 น. เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย การเจอกันของ เชฟไก่ เชฟกระทะเหล็กอาหารหวาน ที่ต้องมาเจอกับ เชฟเอริค เชฟหนุ่มชาวฝรั่งเศส กูรูผู้รอบรู้ในวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสตอนใต้

14.15 น. ฟ้ามีตา ตอน…ตลาดล่าง เปรี้ยว เป็นแม่ค้าในตลาด ที่บุคลิกของเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวๆ ซ่าๆ แต่จิตใจของเปรี้ยวกลับตรงกันข้าม เกรซ ไม่ชอบเปรี้ยวเป็นอย่างมากและดูถูก ทั้งที่ตัวเองเป็นคนชอบดูถูกคน เอาเงินฟาดหัวคิดว่าพ่อแม่รวย แต่ถ้าลองถอดหัวโขนความรวยออก เกรซจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง

ช่อง 8

13.35 น. ครัวลั่นทุ่ง เอ ไชยา พานก อุษณีย์ ไปตะลุยที่ปรีชาฟาร์ม ฟาร์มปลาชะโอน ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ตามหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมปลาชะโอน พร้อมทำเมนูเด็ดชั้นยอด ฉู่ฉี่ปลาชะโอน และ แกงกะทิปลาชะโอนใบยี่หร่า

ช่อง 9 mcot

21.00 น. เจาะใจ พบกับ บ้านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล พูดคุยกับผู้เขียนบทและควบคุมการผลิต อั๋น-วัชระ แวววุฒินันท์ ผู้กำกับ เจี๊ยบ-วัชระ ปานเอี่ยม ผู้กำกับดนตรี อู๋-ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นำทีมนักแสดง อาทิ ปอ-อรรณพ, แป้ง-พรภัสร์ชนก, ต้น-ธนษิต, ซานิ-นิภาภรณ์, ตี๋-วิวิศน์, เนสท์-นิศาชล ฯลฯ

ช่อง one 31

13.00 น. สวัสดีStation คุยกับ คู่จิ้น แนท-อนิพรณ์ และ ตรี-ภรภัทร จากละคร สงครามนักปั้น

17.00 น. บริษัทฮาไม่จำกัด(มหาชน) อยู่ดีๆ แขกรับเชิญ อย่าง แจม-ชรัฐฐา ก็ขนลุกซู่ขึ้นมาแบบไม่ปี่ไม่มีขลุ่ย จนชาวบริษัทฮาฯ ต้องตั้งใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

20.10 น. รักไม่ลืม ศักดิ์ ตัดสินใจพา แบงค์ หนีหลัง ชยุตม์ รู้ความจริงเรื่องที่ศักดิ์หลอกว่าแบงค์ตายและหายสาบสูญไปแล้ว

21.30 น. เป็นต่อ ตอน ยังไม่หมดกรรม ลือกันให้แซ่ดว่า เป็นต่อ เปลี่ยนรสนิยมมาคบกะเทย อยากรู้ความจริงเป็นอย่างไรกันแน่

ช่อง gmm25

10.00 น. ตลกแหลก พาไปกินอาหารใต้ที่รสชาติอร่อยและราคาไม่แพง อย่าง ร้านกลับนคร ข้าวแกงนครศรีธรรมราช ด้วยสไตล์การตกแต่งภายในร้านเหมือนได้นั่งกินข้าวอยู่ที่ใต้จริงๆ ไปต่อกันที่ร้านอาหารอีสานที่ใครอยู่แถวร่มเกล้า ร้านตำ มอ ม้า ที่แซ่บซี๊ด โดนใจลูกอีสาน ปิดท้ายด้วยร้าน ละมุนลิ้น โฮม คิทเช่น เป็นร้านที่ทำอาหารได้หลากหลายภาค

20.10 น. Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน คนที่ไม่ยอมรับ(ตอนจบ) บิว รู้ว่า นท มีผู้ชายคนอื่นก็เสียใจมาก และกลับไปปรึกษา เท็น อีกครั้ง แล้วทั้งคู่ก็เปิดใจคุยกันและตกลงเป็นแฟนกัน แต่จู่ๆ นท ก็เข้ามาขอคืนดีบิวและพยายามปรับตัวให้เข้ากับบิวเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ ซึ่งทำให้บิวลังเลและสับสนไม่รู้จะเลือกใคร

ช่อง mono 29

06.30 น. แฮปปี้ แฟมิลี่ วีคเอ็นด์ เรื่อง บีโธเฟน ชื่อหมาแต่ไม่ใช่หมา ภาค1 (Beethoven) พบกับเรื่องราวการผจญภัยอันน่ารักสุดแสนประทับใจของ บีโธเฟ่น สุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ดตัวใหญ่ยักษ์ ที่กลายมาเป็นขวัญใจของครอบครัวนิวตัน

18.15 น. ถ่ายทอดสดมวยไทยระดับโลก Mono29 Topking World Series 2019 TK28 สุราษฎร์ธานี พบทัพนักมวยไทยสู้ศึก Super Fight นำทีมโดย แสงมณี แสงมณียิม ,สี่มนุษย์ ส.สริญญา, แสนศิริ ทุ่งทองมวยไทย, อวตาร ต.หมอศรี ถ่ายทอดสดจาก สนามมวยชั่วคราวสี่แยกบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

21.10 น. พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ เรื่อง องค์บาก 3 (Ong Bak 3) หลังจากพ่ายแพ้แก่ ภูติสางกา ทุกศาสตร์ยุทธของ เทียน ถูกทำลาย เขาถูกย้ายไปยังหมู่บ้านอโรคยา ผู้คนในหมู่บ้านต่างมาร่วมกันหลอมจิตศรัทธา ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เพื่อส่งจิตระลึกให้ เทียน ฟื้นคืนสติกลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดย พระบัว ช่วยเปิดทางให้ เทียน เริ่มต้นเข้าสู่สมาธิ จนค้นพบ นาฏยุทธ์ ศาสตร์และศิลปะการต่อสู้อันทรงอานุภาพ

ช่อง 3 family ช่อง 13

09.00 น. The Big Kitchen พบกับสาวสุดเซ็กซี่ ปาย สิตางศุ์ นำเมนูสุดโปรดที่หาทานได้ยาก มาให้เชฟเอียนช่วยเนรมิตให้สมดั่งใจหวัง

ช่อง 3 SD ช่อง 28

13.45 น. ระเบิดครัว จากนักร้องหนุ่มหล่อ ว่าน ธนกฤต เข้าครัวครัวทำ พาสต้าแกงเขียวหวานคอหมูย่าง โดยมี #โจ๊กกูรู เสริมทัพช่วยทำ

16.30 น. หลงรักยิ้ม สัมผัสเสน่ห์ปลายจวักเรื่องราวแห่งอาหารไทย กับ เปรี้ยว อนุสรา พาตะลุยย่านข้าวสาร ค้นหารอยยิ้มกันที่ คาเฟ่ขนมไทย และสัมผัสบรรยากาศเมืองกรุงจากมุมสูง 32 ชั้น ณ ห้องอาหาร Belga rooftop bar & brasserie โรงแรม Sofitel Bangkok

17.00 น. สมุดโคจร On The Way : เที่ยวตากเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร พาหนีความวุ่นวายเมืองกรุ สู่เมืองรอง จ.ตาก สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง ยลโฉมศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันงดงาม จิบกาแฟหอมละมุน ไปชิมของอร่อยอย่างแมคคาเดเมีย แวะรีแลกซ์ ที่อโรคยาศาลโป่งคำราม แช่บ่อน้ำแร่ออนเซ็นแบบฟินๆ ดีต่อใจ

ช่อง true 4 u

21.15 น. Melody to Masterpiece สงครามทำเพลง ยิ่งทวีความเดือดการรวมพล 4 ค่ายเพลง 8 คนดนตรีฝีมือเฉียบมาดวลกันบนเวที งานนี้บอกได้คำเดียวว่า มันส์หยด โดยเฉพาะเมื่อทุกคนได้เห็น The Melody หรือแขกรับเชิญพิเศษที่มาเป็นโจทย์ทำเพลงและโชว์จาก ธามไท แพลงศิลป์ พร้อมแฟชั่นโชว์จากทีมนางแบบแซบลิ้ม ปะทะกับ ฝ้าย am fine

ช่อง PPTV

08.00 น. พาซ่า Bazaar พบกับอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของ ตีมูร์ และความงดงามของหลุมศพของเหล่าบุคคลสำคัญของ ซามาร์คันด์

09.00 น. มองมุมใหม่ Bird’s Eye view ชมความงดงามของพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์ชิง ณ พระราชวังเสิ่นหยาง ตื่นตาไปกับเสือโคร่งไซบีเรีย เสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ สวนเสือไซบีเรีย เที่ยวเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เมืองฮาร์บิน พร้อมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ

09.30 น. เที่ยวกินกับหมึกแดง ยังอยู่ที่พิจิตรพาไปสวนมะนาวท้ายไร่ของคุณนิพนธ์ คุยเคล็ดลับการปลูกมะนาวแป้นรำไพ2 และการปลูกพริกไทยสดให้ได้ผลดี พร้อมพาชิมเมนูเด็ด ห่อหมกกรอบ, สามกษัตริย์ผัดพริกเกลือ

โปรแกรมกีฬาทั่วไป วันที่ 23 ก.พ.2562

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

19.30 น. เบิร์นลีย์-สเปอร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

22.00 น. บอร์นมัธ-วูล์ฟแฮมป์ตัน (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

22.00 น. นิวคาสเซิล-ฮัดเดอร์สฟิลด์ (บีอิน สปอร์ตส์ 3)

00.30 น. เลสเตอร์-คริสตัล พาเลซ (บีอิน สปอร์ตส์ 1)

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

21.30 น. บาเยิร์น มิวนิก-แฮร์ธา เบอร์ลิน (พีพีทีวี, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์)

21.30 น. มึนเชนกลัดบัก-โวล์ฟสบวร์ก (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

21.30 น. ไฟรบวร์ก-เอาก์สบวร์ก

21.30 น. ไมนซ์-ชาลเก (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 3)

00.30 น. ดุสเซลดอร์ฟ-เนิร์นแบร์ก (ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

21.00 น. โตริโน-อตาลันตา (บีอิน สปอร์ตส์ 4)

02.30 น. โฟรซิโนเน-โรมา (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 3)

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

19.00 น. เคตาเฟ-ราโย บาเยกาโน (พีพีทีวี, บีอิน สปอร์ตส์ 2)

22.15 น. เซบีญา-บาร์เซโลนา (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

00.30 น. อลาเบส-เซลตา บีโก (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

02.45 น. แอธฯ บิลเบา-เออิบาร์ (บีอิน สปอร์ตส์ 2)

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก

17.45 น. ชัยนาท ฮอร์นบิล-สุพรรณบุรี เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2)

18.00 น. พีทีที ระยอง-นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (ทรูสปอร์ต เอชดี 3)

19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด-ชลบุรี เอฟซี (ทรูโฟร์ยู, ทรูสปอร์ต เอชดี 2)

20.00 น. สมุทรปราการ ซิตี้-เชียงใหม่ เอฟซี (ทรูสปอร์ต 2)

กอล์ฟ

11.00 น. ฮอนดา แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ (ช่อง 9, ฟ็อกซ์สปอร์ตส์ 2)

00.00 น. ดับเบิลยูจีซี-เม็กซิโก แชมเปียนชิพ (กอล์ฟแชลเนล)

แบดมินตัน

17.00 น. สเปน มาสเตอร์ส (ทรูสปอร์ต 7)

สนุกเกอร์

20.00 น. สนุกเกอร์ ชู้ต-เอาท์ (ทรูสปอร์ต เอชดี)