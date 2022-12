สมานมิตรฯ Return #เปิดโกดังหนังสือดี

บุ๊กสโตร์

สร้างความคึกคักแก่บรรดาหนอนหนังสือ ที่ต่างมา รวมตัวกันกับการกลับมาของงานเปิดโกดังสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2022 ในงาน “สมานมิตรฯ Return #เปิดโกดังหนังสือดี” ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.-4 ธ.ค.

สำนักพิมพ์มติชน เปิดประตูโกดังหนังสือหลากหลายแนว ทั้งประวัติศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ฯลฯ

รวมทั้งหนังสือใหม่ หนังสือเก่า หนังสือหายาก หนังสือสะสม ที่ตามหามานานจากสำนักพิมพ์มติชนและเพื่อนสำนักพิมพ์กว่า 8 แห่งที่ขนกองทัพหนังสือมารวมตัวกัน ในงานนี้ ที่ห้องโถง Matichon Academy-มติชนอคาเดมี

ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ซอย 12 ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

ข้างๆ อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด

รวมถึงพันธมิตร ในโลกหนังสือ ไม่ว่า จะเป็น สำนักพิมพ์ ยิปซี สำนักพิมพ์แสงดาว Sarakadee Magazine Textbooks Foundation-มูลนิธิโครงการตำราฯ Praphansarn.com Nanmeebooks Fan Salmon Books สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

จัดหนังสือน่าสนใจมาให้นักอ่านทุกคนมาจับจองเป็นเจ้าของ ในราคาพิเศษและโปรโมชั่นสุดคุ้มค่า

นอกจากเปิดบ้านให้ทุกคนแวะมาพบเจอกันแล้ว งานนี้ยังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ขนกิจกรรมมากมาย ทั้ง Talk& WorkShop สุดพิเศษ ที่ออกแบบอย่างเข้มข้น สนุกสนาน และหลากหลาย ให้นักอ่านร่วมสนุกกันแบบจุใจตลอดทั้ง 10 วัน

งานนี้ สำนักพิมพ์มติชน ขนหนังดีมีคุณค่าที่ขุดโกดังมาให้ ซื้อหากันอย่างจุใจ ในราคาเริ่มต้นเล่มละ 10 บาท แล้ว

ที่โดดเด่นและได้รับความสนใจสุดๆ ได้แก่

เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม

บรรณาธิการ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

…หนังสือรวมบทความของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สืบแสง พรหมบุญ, ศรีศักร วัลลิโภดม และรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ผลงานบรรณาธิการโดย “สุจิตต์ วงษ์เทศ” จะมาพาไปไขข้อข้องใจว่าด้วยประวัติศาสตร์ “เจ้านครอินทร์” ที่เคยถูกปกปิด ละเลยจากประวัติศาสตร์แห่งชาติในหลากหลายแง่มุมที่หลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อน ร่วมตามหาเรื่องเล่าของกษัตริย์อยุธยา เมืองสุพรรณ องค์สำคัญนี้ ผ่านการวิเคราะห์ ตีความ และค้นคว้าเอกสาร รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อเติมเต็มหน้าประวัติศาสตร์ ที่หายไปของประวัติศาสตร์อยุธยาพร้อมกันกับเราในหนังสือเล่มนี้

สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวในรายการ Sujit’s Talk : ภายในงานดังกล่าวว่า

…ความก้าวหน้าของอยุธยา มาจากเจ้านครอินทร์ การค้ามั่งคั่ง มาจากเจ้านครอินทร์ วางโครงสร้าง เริ่มเป็นราชอาณาจักร ภาษา ความเป็นไทย เริ่มต้นในเจ้า นครอินทร์ แต่ไม่มีเรื่องเจ้านครอินทร์ ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย ทำไม ถึงไม่มี ผมไม่รู้ แต่ลองตั้งประเด็น ให้ช่วยกัน อำนาจนิยม ในการศึกษาไทยยกย่องประวัติศาสตร์สงครามเหนือกว่าสังคมวัฒนธรรม เพราะเจ้านครอินทร์ ไม่ได้รบกับพม่า จึงไม่มีเจ้านครอินทร์ในประวัติศาสตร์ไทย…

ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักเขียนและนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย กล่าวถึงความน่าสนใจของหนังสือ “เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์ อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม” ไว้น่าสนใจ

“ผมว่าคุณสุจิตต์เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเจ้านครอินทร์ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างวงศ์สุพรรณบุรีกับจีน ทำให้เป็นวงศ์ที่มีอิทธิพล มีบารมีสูงมาก แล้วกลายเป็นวงศ์ที่มาแทนวงศ์พระเจ้าอู่ทองได้โดยไม่ยากเลย ผมว่าประเด็นหนึ่งมันอยู่ตรงนั้น แล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ผมว่าจะออกมาในงานนี้ก็คือการ ที่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ไปเมืองจีน หาใช่พระร่วงไม่ หาใช่พ่อขุนราม คำแหงไม่”

ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs)

เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an | ผู้แปล : อารยา เทพสถิตย์ศิลป์

…ร่วมสำรวจเรื่องราวของ ‘แมว” และ “หมา” ในประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างแมว และหมากับมนุษย์ที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษนั้น ปรากฏให้เห็น บทบาทมากมายของพวกมันที่ส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ และภาษาของเรา ขณะเดียวกันกับที่เราเองก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของแมว และหมาให้มาอยู่เคียงข้างในอารยธรรม มนุษย์ด้วยเช่นกัน

สำหรับ “สมานมิตรฯ Return #เปิดโกดังหนังสือดี” วันนี้วันสุดท้าย

พบกันใหม่ในบุ๊กสโตร์วันอาทิตย์หน้า!!!

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 44

75 ปี รัฐประหาร 2490

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤศจิกายน 2565 เดือนที่เกิดเหตุสำคัญ “รัฐประหาร พฤศจิกายน 2490” รัฐประหารที่เป็นเหตุให้ล้มเลิก “รัฐธรรมนูญ” เป็นครั้งแรกในไทย ทำให้ทหารมีบทบาททางเศรษฐกิจ และเกิดคำใหม่อย่าง หุ้นลม, ไม้กันสุนัข ฯลฯ

รัฐประหารครั้งดังกล่าว ที่ผ่านมา 75 ปีแล้ว จึงน่าสนใจยิ่งว่า เบื้องหน้า-เบื้องหลัง-เบื้องลึก กับ 6 บทความหลัก

… ปฐมบทการม้วนประชาธิปไตย : การรัฐประหาร 2490 กับการตั้ง “อีกระบบหนึ่ง” โดย ณัฐพล ใจจริง

… รัฐธรรมนูญ 2490 รัฐธรรมนูญฉบับคณะเจ้า โดย วรวุฒิ บุตรมาตร

… รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ปฐมบทของการรื้อสร้างความหมายของรัฐธรรมนูญ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

… ขุนพล รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 “ผู้ถูกลืม” พลโทสวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ (พ.ศ. 2442-95) โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์

… บทบาทตำรวจสันติบาลช่วงแรกหลังรัฐประหาร 2490 โดย พ.ต.ท.สมพงษ์ แจ้งเร็ว

… รัฐประหาร 2490 มรดกบาป โดย พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์

พิเศษ มี QR CODE สแกนชมภาพยนตร์ “รัฐประหาร 2490 ฉบับสมบูรณ์” โดย แท้ ประกาศวุฒิสาร จากหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ ยังแจกฟรี เอกสาร “ศาสนาผี” ในไทย หลายพันปี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ ด้วย



