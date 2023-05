FLYING SPARK (ฟลายอิ้ง สปาร์ค) บริษัทฟู้ดเทคชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอิสราเอล ได้ปักหมุดเปิดตัวโรงงานในประเทศไทย ณ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้าง “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน” สำหรับมนุษย์และสัตว์ จากโปรตีนของ ตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ (FRUIT FLY LARVAE) ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในระบบการผลิตที่ช่วยประหยัดน้ำและการใช้พื้นที่มากถึง 99% เมื่อเทียบกับระบบฟาร์มปศุสัตว์แบบดั้งเดิม ปราศจากการปล่อยก๊าซมีเทนและก่อของเสียในระดับต่ำที่สุด

นายอีราน โกรนิช (Eran Gronich) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟลายอิ้ง สปาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีอาหารอย่างจริงจังตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร “Feeding the World without Consuming the Earth” ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ในระบบปิดที่แรกของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ แต่ยังส่งผลดีกับโลกใบนี้ด้วย

“เราพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจ โดยเปิดตัวโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่ จ.เพชรบุรี โรงงานแห่งนี้จะผลิตโปรตีนที่มีความยั่งยืนสูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และสัตว์น้ำ นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะผลิตน้ำมันให้แก่อุตสาหกรรมความงาม, เครื่องสำอาง และโภชนเภสัชอีกด้วย” นายอีราน กล่าว

ด้วยความพร้อมด้านวิสัยทัศน์และเทคโนโลยีของ ฟลายอิ้ง สปาร์ค ทำให้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ตัดสินใจเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์กับ ฟลายอิ้ง สปาร์ค เพื่อสนับสนุนโปรตีนจากแมลงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ฟลายอิ้ง สปาร์ค ยังมีผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์อื่นๆ อีกหลายราย อาทิ สเตราส์ กรุ๊ป (Strauss Group) หนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของอิสราเอล และบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง ซูมิโตโม เคมิคอล

ฟลายอิ้ง สปาร์ค มีกำหนดการจะเริ่มผลิตสินค้าในประเทศไทยภายในปีนี้ โดยคาดว่าใน 1 เดือนจะสามารถผลิตโปรตีนได้มากเทียบเท่าเนื้อวัวราว 300-400 กิโลกรัมบนพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตรเท่านั้น

ภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมงาน อาทิ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท, นางออร์นา ซากิฟ (Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ตัวแทนจากหอการค้าไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานรัฐบาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเป็นประจักษ์พยานถึงพัฒนาการครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมอาหารในครั้งนี้

โรงงานของ ฟลายอิ้ง สปาร์ค จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยี EntoFarm ซึ่งเป็นฟาร์มระบบปิดล้ำสมัย เพื่อที่จะผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย สะอาด และยั่งยืนที่สุด เนื่องจากการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ในระบบปิด จึงสามารถดำเนินการได้ในทุกฤดูกาลด้วย

“เรากำลังสร้างอนาคตของอาหารและบุกเบิกในการเป็นผู้นำวงการโปรตีนทางเลือกในประเทศไทย โรงงานของเรามีกำลังผลิตมากถึง 100 ตันในปี 2566 และจะเพิ่มเป็น 1,000 ตันในปี 2567 ก่อนจะเพิ่มสูงถึง 10,000 ตันในปี 2570 โดยมีเอเชีย-แปซิฟิกเป็นตลาดหลักของเรา” นายอีราน กล่าว

ฟลายอิ้ง สปาร์ค มีแผนจะขยายกำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ อาหารสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรวมไปถึงอุตสาหกรรมความงาม ปัจจุบันบริษัทฟู้ดเทคจากอิสราเอลแห่งนี้กำลังเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตอาหารสัตว์และแบรนด์ความงามชื่อดังหลายแห่ง