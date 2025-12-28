ธนาคารออมสิน ยกหนี้ “ทหาร-ตชด.” พลีชีพเพื่อชาติ รวมถึงหนี้ของทายาท 3 ลำดับ ส่วน ชาวบ้าน ผู้อพยพ พักหนี้ 3 เดือน ปลอดดอกเบี้ย

28 ธ.ค. 2568 – น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อกำลังพล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ

ธนาคารออมสิน ได้ออกชุดมาตรการเฉพาะกิจ ประกาศยกหนี้ ปิดบัญชีสินเชื่อ เป็นกรณีพิเศษ แก่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และกำลังพลหน่วยอื่นๆ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2568 เป็นต้นมา

โดยการยกหนี้ ยังครอบคลุมถึง บัญชีสินเชื่อของทายาท 3 ลำดับ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต ตลอดจนกำลังพล และพลเรือน ที่บาดเจ็บจากการสู้รบ เพื่อเชิดชูเกียรติ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ธนาคารออมสิน ช่วย ชาวบ้าน ผู้อพยพ พักหนี้ 3 เดือน ปลอดดอกเบี้ย

ด้านความช่วยเหลือสำหรับ ชาวบ้าน ผู้อพยพ ที่ต้องได้รับผลกระทบ เพราะเข้าพื้นที่ทำมาหากินไม่ได้ เป็นเหตุให้ต้องขาดรายได้ในช่วงเวลานี้ ธนาคารออมสิน ได้ออก มาตรการพักหนี้ โดยให้ พักชำระเงินต้น และ ไม่คิดดอกเบี้ย

สำหรับลูกหนี้สินเชื่อ ธนาคารออมสิน ทุกประเภท ครอบคลุมสินเชื่อองค์กรชุมชน ที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติ ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้เริ่มพักชำระหนี้งวดแรก หลังจากได้รับอนุมัติ เป็นระยะเวลา 3 งวด/เดือน และไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้คงชั้นหนี้เดิมก่อนเข้าร่วมมาตรการ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน จะยกดอกเบี้ยให้ทั้งหมด ส่วนเงินต้นที่พักไว้ 3 งวด จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้าย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้กลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิม ในกรณีสัญญาครบกำหนด แต่ไม่อาจชำระหนี้เงินต้น ส่วนที่พักไว้ได้ ลูกหนี้สามารถติดต่อธนาคาร เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในภายหลัง

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดซึ่งธนาคารได้จัดทีมงานเข้าไปอำนวยความสะดวกให้ด้วย และทางแอปพลิเคชัน MyMo ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2569

“รัฐบาล บูรณาการความร่วมมือ ผ่านมาตรการต่างๆ เร่งให้ความช่วยเหลือ ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนครอบครัวของทหารกล้า ผู้เสียสละชีวิต ปกป้องอธิปไตยของประเทศ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยมุ่งหวังว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย และกลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว

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