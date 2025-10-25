กสทช.เรียก สถานีทุกช่อง 13.00 น. วางแนวปฏิบัติ หลังสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

วันที่ 25 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการทุกสถานี ว่าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความอาลัยของทุกสถานีอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอความร่วมมือให้การออกอากาศของทุกสถานี ภายหลังจากมีการแถลงประกาศอย่างเป็นทางการร่วมกันผ่านทางการขึ้นสัญญาณ ทรท แม่ข่าย NBT แล้ว ขอความร่วมมือ ดังนี้

  1. ปรับลดโทนสีภาพและรายการให้เหมาะสมกับการร่วมแสดงความอาลัย
  2. การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ขอให้ร่วมกันปรับเป็นสีขาว ดำ ทรงผมเรียบร้อย การใช้กริยา ถ้อยคำสุภาพสำรวม
  3. กรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการตาม 1,2 ได้ ขอให้ขึ้นข้อความว่าเป็นรายการที่บันทึกเทปมาก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2568

ทั้งนี้ กสทช.ได้เรียกประชุมหารือกับทุกสถานีในเวลา 13.00 น.เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทั้งหมด ภายหลังสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

 

