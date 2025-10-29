” ธรรมนัส ” นำข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 29 ต.ค.2568 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที และร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัย

มี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปรียบดั่งการสูญเสีย “แม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน” พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ อาทิ การส่งเสริมอาชีพด้านศิลปาชีพ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

และการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกร ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชอาณาจักรไทยที่เป็นความภูมิใจของพสกนิกรและเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีโอกาสสนองพระราชดำริในหลายโครงการ อาทิ ด้านหม่อนไหม และอาชีพหัตถกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ เราทุกคนจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันสืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรไทยสืบไป”

