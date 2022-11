เว็บไซต์ดนตรีชื่อดัง “บิลล์บอร์ด” ระบุว่า จอง กุก หนึ่งในสมาชิกของวงบอยแบนด์เคป๊อป “BTS” จะร่วมแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ ในวันที่ 20 พ.ย.ก่อนเกมนัดแรก ระหวาง กาตาร์ เจ้าภาพ จะลงสนามพบกับ เอกวาดอร์

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp

— BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022