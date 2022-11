เผย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ต้องสูญเสียรายได้ไปถึง 40 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1,700 ล้านบาท หลังตัดสินใจห้ามการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์

กาตาร์ กลับใจก่อนเกมนัดแรกจะฟาดแข้ง 48 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกการขายเบียร์ ซึ่งเดิมวางเงื่อนไขไว้ว่าจะขายก่อนการแข่งขัน 3 ชม. และหลังการแข่งขัน 1 ชม. นอกสนามแข่งขัน โดยมีรายงานข่าวว่า ราชวงศ์กาตาร์ แสดงความไม่พอใจกับสถานการณ์หลังเปิดให้มีการขายเครื่องดื่มมึนเมาในประเทศมุสลิม

โดยการตัดสินใจตามใจ กาตาร์ ครั้งนี้ทำให้ ฟีฟ่า ต้องสูญรายไดจากสัญญากับผู้สนับสนุนหลักอย่าง บัดไวเซอร์ ผู้ผลิตเบียร์สัญชาติอเมริกัน 40 ล้านเหรียญสหรัฐไปทันที และอาจจะสูงถึง 55 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022