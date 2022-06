ทะเลเดือด ทีมมิสซูปเปอร์ไอดอล ฟาด!! เก็บตัวร้อนแรงที่ระยอง

ร้อน แรง เกินบรรยายไปแล้ว สำหรับทีมนางแบบจากเวที มิสซูปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 นำทีมโดย ส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ ซีอีโอ CEO บริษัท เอเอ็มซี่ คอนซัลเทนซี่ AMC Consultancy จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 พร้อมด้วย ผู้จัดการกองประกวด เฟิร์น อนัญญา มงคลไทย และ น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ที่ปรึกษากองประกวด

ขนนางงามนางแบบสุดปังทั้ง 24 คนสุดท้าย ไปร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่วันแรก กับการถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำสุดแซ่บบนเรือยอร์ช ที่พัทยา จากนั้นก็เข้าสู่โหมดปาร์ตี้ค่ำคืนย้อนยุคในลุคแกสบี้ไนท์ Gatsby Night ที่โรงแรมอีสเทิร์นสตาร์คันทรีคับแอนด์รีสอร์ท Eastern Star Country Club & Resort ที่แต่ละคนต่างแต่งเต็มสุดฤทธิ์ พร้อมฟาดพร้อมสับไม่อั้น!

ต่อกับการฝึกอบรมการเดินให้ปั๊วะสะกดใจกรรมการ ด้วยการสอนเทรนโดยนางแบบตัวแม่ตัวจริง ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ผู้บริหารจากวีอาร์โมเดล We Are Model และยังเป็นผู้บริหารร่วม ของบริษัททัวร์ชื่อดัง Felic Trade and Travel บริษัท ฟีลิคเทรดแอนด์ทราเวล และกิจกรรมดีๆ อิ่มท้องไปด้วยกับสปอนเซอร์ บีทาเก้น Betagen ปิดท้ายสุดคึกคัก ด้วยปาร์ตี้ริมหาดสวยด้วยแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงเว่อร์ ซูมกันตาแตก ทำเอาทะเลระยองต้องเดือดสุดๆ ไปแล้ว ที่โรงแรมมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปา Rayong Marriott Resort & Spa

เช้าวันต่อมา ทัพสาวงามเดินทางไปถ่ายแฟชั่นเฟี้ยวเปรี้ยวเก๋กันต่อ ที่สวนผลไม้สุดยิ่งใหญ่อลังการ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาแสนสวยที่ สวนละไม จ.ระยอง แดดที่ว่าร้อนยังไม่สู้ความแรงของสาวๆ ทั้ง 24 คน พร้อมปิดจบพุงกางในวันนี้ด้วยกับการกินบุฟเพ่ต์ผลไม้ ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ฯ

สำหรับกิจกรรมการเก็บตัวที่ระยองครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก คุณมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, คุณวัชรพล สารสอน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง, คุณไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวระยอง, คุณสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง, คุณประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง, Mr. Denis Richter ผู้บริหาร GM ของโรงแรมมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปา Rayong Marriott Resort & Spa, และคุณสุรเชษฐ์ พิชิตชลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารโครงการระยอง

โดยกิจกรรมเก็บตัว นางงามนางแบบของ มิสซูปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 มีคนดังเซเลบ มาร่วมงามมากมาย เช่น หมอแยม พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของ โทมัสคลีนิค บายด็อกเตอร์แยม THOMAS CLINIC by Dr. Yam แถวทองหล่อ ,ไฮโซสายบุญเจ้าแม่แบรนด์เนมแห่งประเทศไทย ผิง สุภาวดี ทัพมาลัย ,ก้อง อุกฤษฎ์ ผลพิบูลย์ โคโปรดิวเซอร์ Co Producer ซีรีย์วายจากเรื่อง รักโคตรๆ โหดอย่างมึง Love syndrome III The Series ปุ๋ย นิทัศน์ พิธีกรดัง ดาราซีรีย์วายจากเรื่อง รักโคตรๆ โหดอย่างมึง Love syndrome III The Series ,กุ้ง ปภัสรินทร์ ศรีปริยวัฒน์ รองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ Miss Grand Thailand 2013 และมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ Miss Supranational Thailand 2013 ฯลฯ

รอดูชมเชียร์ รอบพรีลิมมินารี่ Preliminary Competition จันทร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ และต้องรอต่อ รอบตัดสินชิงมงใหญ่ อังคารที่ 21 มิถุนายน ที่โรงแรมสวิสโซเทลเต็ล Swissôtel กรุงเทพ โดยจะมีนางเอกฮอต แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่วมมอบมงให้ด้วย แฟนนางงามนางแบบทั้งประเทศไทย รอๆ รอลุ้นว่าใครจะได้เป็น มิสซูปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 คนแรกของประเทศไทย ที่จะได้ไปดูไบ เพื่อประกวดต่อบนเวทีใหญ่ระดับโลก มิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of the World 2022 ปลายปีนี้ ติดตามชมสดรอบชิงชนะเลิศผ่านช่องทาง FB https://www.facebook.com/MissSuperIdolThailandOfficial และFB ข่าวสด https://www.facebook.com/khaosod/

