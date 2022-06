ชี้เทรนด์จมูกปี2022 ! เทคนิคโอเพ่นเหมาะกับพื้นฐานจมูกคนเอเชีย จริงหรือไม่ ?

พูดถึงการทำศัลยกรรมที่ทำมาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้ามากที่สุดคงหนีไม่พ้น ‘การเสริมจมูก’ ซึ่งเทรนด์จมูกในแต่ละปีมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมที่ได้รับเข้ามาจากต่างประเทศในช่วงนั้นๆ และยังมีความแตกต่างกันไปตามเทคนิคที่อัพเดทขึ้นแต่ละปีด้วย ส่วน เทรนด์ปีนี้เป็นอย่างไร? ต้องเลือกเทคนิคแบบไหนจึงจะตอบโจทย์ที่สุด? วันนี้เราพามาอัพเดทเทรนด์กับแพทย์ชื่อดังด้านการเสริมจมูกโอเพ่น3ท่านจากทีมแพทย์ ‘โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช’ โรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจร ที่ตั้งอยู่ที่ถนนสุโขทัย และกำลังมาแรงในขณะนี้

เทรนด์จมูกในปีนี้ แตกต่างจากหลายปีก่อนอย่างไร? ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน?

‘หมอต้น-น.พ.ชนกร เตือนอารีย์’ ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์กว่า10ปี’ กล่าวว่า “ความแตกต่างของค่านิยมไทยแต่ก่อน-ตอนนี้ เคยนิยมทำแบบซิลิโคน จนปัจจุบันพัฒนามานิยมแบบโอเพ่น เพราะเทคนิคเดิมอาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา และพื้นฐานโครงสร้างจมูกคนเอเชียอาจแก้ไขปัญหาจมูกได้ด้วยเทคนิคโอเพ่นมากกว่า เพราะ ข้อดีคือ การเสริมจมูกด้วยวิธีการปรับแก้ไขโครงสร้าง สามารถเปิดจมูกเข้าไปเคลียร์ปัญหาของจมูกได้ตรงจุด ทั้งตอกฐาน แก้ไขโครงสร้าง ตั้งแกนกลางด้วยกระดูกอ่อน ลดขนาดปลาย รวมถึงการยืดผนังกั้นจมูก ทำให้เปลายพุ่ง ถูกสัดส่วนและยังได้รูปทรงตามที่ต้องการ ซึ่งการเสริมจมูกโดยใช้แท่งซิลิโคน ไม่ว่าจะมีการใช้กระดูกอ่อนรองปลายหรือใช้วัสดุเนื้อเยื่อเทียมสังเคราะห์ต่าง ๆ มาเสริมด้วยก็ตาม ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของจมูกในลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง รวมถึงอาจจะมีปัญหาที่ตามมาจากแท่งซิลิโคนที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลายบาง ปลายทะลุ เนื้อสันจมูกบาง หรือ พังผืดหดรั้งทำให้จมูกสั้นกว่าเดิม ซึ่งสุดท้ายก็จำเป็นต้องมารับการแก้ไขด้วยเทคนิคโอเพ่นอยู่ดี ”

เทรนด์จมูกในปัจจุบันนี้ จะเลือกใช้การเสริมจมูกแบบปรับแก้ไขโครงสร้างจมูก หรือจมูกโอเพ่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและถูกสัดส่วนของลูกค้า อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้ จะใช้การเสริมจมูกโดยเน้นความสมดุลและแก้ไขจุดบกพร่องของจมูกลูกค้ามากกว่าเน้นความโด่งของสันจมูกหรือความพุ่งของปลายจมูก เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ในปัจจุบันเราสามารถดีไซน์รูปแบบทรง หรือความต้องการของลูกค้าโดยใช้เทคนิคที่กล่าวมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสวยงาม

เทรนด์การเสริมจมูกปัจจุบัน ได้มีการรับเอาค่านิยมจากต่างประเทศเข้ามา ทำให้เทคนิคโอเพ่นเป็นที่นิยม เพราะเชื่อว่าแก้ปัญหาพื้นฐานจมูกชาวเอเชียได้ตรงจุดมากกว่าจริงหรือไม่ หมอเบ็นซ์มีคำตอบ

‘หมอเบ็นซ์-น.พ.โฆษิต เอี้ยวฉาย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการเสริมจมูกปรับโครงสร้าง(จมูกโอเพ่น) ด้วยเทคนิคการใช้กระดูกอ่อนซี่โครง ให้ความเห็นว่า “คนไทยและเพื่อนบ้าน มีโครงสร้างจมูกสั้น เชิด ปลายจมูกใหญ่ ผิวหนังหนา ฐานกว้าง ดั้งไม่โด่ง แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับจมูกฝรั่ง หรือแม้กระทั่งคนเกาหลีที่ มีโครงสร้างภายในจมูกที่แข็งแรงและสภาพผิวหนังดี ยืดหยุ่น หากคนไข้เสริมจมูกผิดๆจากผู้ไม่ชำนาญ ยิ่ง ทวีปัญหาให้บานปลาย เช่น ปลายบาง รูจมูกเบี้ยวชัด มีตุ่มยื่นดูผิดรูป เหล่านี้เป็นตัวเร่งให้เกิดวิวัฒนาการ ของการศัลยกรรมจมูก ประกอบกับกระแสความนิยมในทศวรรษนี้ก็เปลี่ยนไปมาก เพราะโลกเชื่อมถึงกันง่าย ขึ้นด้วยสื่อออนไลน์และการเดินทางท่องเที่ยว เกิดเทรนด์ ใหม่ขึ้นมากมาย เช่น สายฝอแบบพุ่งมาก สายเกา สโลปปลายพุ่ งกระดก ทรงจมูกละติน ประเด็นสำคัญอยู่ที่ การจมูกแบบซิลิโคนด้วยเทคนิคปิด ไม่สามารถ สนองความต้องการตามยุคสมัยได้”

การทำจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง Nose (structural) reconstruction โดยไม่ใช้ซิลิโคน คุณหมอได้ พัฒนาเทคนิคต่อจากเทคนิคเกาหลี ผสานกับการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงกลายเป็นเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้เหมาะ กับจมูกคนไทย จึงสามารถแก้ ปัญหาจมูกได้เกือบทุกรูปแบบ อีกทั้งช่วยให้ผู้ที่พลาดพลั้งจากการเสริมซิลิ โคน สามารถกลับมามีความมั่นใจและมีความสุขมากขึ้น และแม้กระทั่งผู้ที่จมูกพังจากการทำโอเพ่นจาก เกาหลี ก็สามารถกลับไปจมูกที่สวยถูกใจได้ ด้วยเทคนิคเฉพาะดังกล่าว จนอาจบอกได้ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะแก้ไข จมูกได้อย่างไร สามารถมาตรวจและรับคำแนะนำที่ถูกต้องได้ ที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจแก้จมูก ?

‘หมอตุ๊ก-พ.ญ.นาถยา ดิเรกศิลป์’ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเสริมจมูกปรับโครงสร้าง (จมูกโอเพ่น) อีกทั้งเป็นแพทย์อีกหนึ่งท่านที่เคยรับเคสแก้ไขที่ใครๆว่ายากมาแล้วหลายพันเคส พูดถึง การแก้จมูกมีอยู่หลายรูปแบบมีทั้งเคยเสริมแบบแท่งซิลิโคนมา และ เคยเสริมแบบเทคนิคโอเพ่น คนที่เคยเสริมซิลิโคนในระยะเวลาหลายปี ส่วนมากเกิดการทะลุ ปลายบาง จึงเป็นเหตุผลหลักของการแก้จมูก รวมถึงสาเหตุของลูกค้าที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุอีกด้วย อีกทั้งยังมีความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบของทรงจมูก

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจแก้จมูก อย่างแรกต้องรู้ถึงปัญหาจมูกของลูกค้าให้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ?

– เลือกแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ต้องมีประสบการณ์โดยตรงของการเสริมจมูก

– เลือกสถานที่ ทำในโรงพยาบาลย่อมปลอดภัยและดีกว่า รวมถึงการดมยาสลบควรมีแพทย์วิสัญญีดูแลควบคุมตลอดเวลา

– การดูแลหลังการผ่าตัด ต้องมีการให้คำปรึกษาและติดตามผลอยู่สม่ำเสมอ

– มีรีวิวจากผู้ทำจริงเพื่อให้ศึกษาและประกอบการตัดสินใจ

– ราคาสมเหตุ สมผล ไม่อยากให้ตัดสินที่ราคา ควรมองว่าผลลัพธ์ที่ได้มันสมเหตุ สมผลกับที่เราได้จ่ายไป



โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับลูกค้าในปีนี้อย่างไรบ้าง ?

จากระยะเวลา 3 ปี โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซมีการเติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจร โดยมีศูนย์การดูแลลูกค้าเฉพาะทางในด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ปรับแก้ไขโครงสร้างจมูก ศูนย์ดึงหน้าและชะลอวัย ศูนย์ศัลยกรรมตา ศูนย์ดูแลผิวภัณท์และเส้นผม ศูนย์ศัลยกรรมหน้าอก ศูนย์ดูแลรูปร่าง ศูนย์สุขภาพเพศหญิงและเพศชาย ศูนย์รักษาโรคเหงื่อ เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อสร้างให้คุณเป็น Be A Better You และกำลังขยายให้มีการเติบโตขึ้นอีก100% เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำIPO และการเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2565 นี้

การพัฒนาทีมแพทย์ บุคลากรภายในองค์กรทั้งทีมหน้าบ้านสำหรับการรองรับลูกค้า และทีมหลังบ้านสำหรับการรองรับระบบงานที่เข้มแข็งถือเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการเติบโตนี้ เราบริหารงานด้วย culture ที่แข็งแรงซึ่งเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างจากหลายธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยมีจุดมุ่งหมายในการก้าวขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ผ่านการนำเอาระบบ Scrum Agile มาใช้กับองค์กร และการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ในฐานะผู้ประกอบการ (Entrepreneur)ได้เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรด้วยกันแบบ Professional Sport Team ภายใต้การทำงานแบบ Work Life Integration พวกเราทุกคนรู้ว่าเราทุกคนทุ่มเท มุ่งมั่นในวันนี้ เพื่อเป้าหมายอะไร ทีมงานเราทุกคนจึงเป็นทีมงานที่สามารถให้ลูกค้าติดต่อได้ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความผิดชอบแบบ 7 days responsibility ทำให้เราพร้อมรับทุกความต้องการและอยู่เคียงทุกปัญหาของลูกค้าเสมอ .. ‘เพราะทุกความคาดหวังของคนไข้ คือความรับผิดชอบของเรา ‘

