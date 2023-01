เมื่อวันที่ 11 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 46 มติชนได้ร่วมกับ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ จัดเสวนา หัวข้อ “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023” ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

ทั้งนี้ เพื่อระดมมุมมองจากทุกฝ่าย ในการร่วมกันฉายภาพในทุกมิติของสถานการณ์ของประเทศในปี 2566 รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคม ประเทศไทยไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เพื่อประมวลข้อมูลและแนวคิดให้ประชาชนรับทราบแนวโน้มของสังคมและประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมในทิศทางของประเทศ รวมทั้งให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเข้าใจร่วมกันในสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่หลายฝ่ายคาดการณ์และมุ่งหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็นผลจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ การฟื้นตัวหลังโควิด-19 ปัญหาพลังงาน ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาโลกร้อนและสภาพแวดล้อม ฯลฯ ประกอบกับในปี 2566 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไป น่าสนใจว่าจะมีผลอย่างไรต่อทิศทางของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมติชน ประชาชาติธุรกิจ และข่าวสด เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาให้กว้างขึ้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยระดมมุมมองและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รู้ในสายงานต่างๆ เพื่อคาดการณ์และผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดำเนินไป โดยเวทีเสวนา หัวข้อ “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023” จะเริ่มด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานอุตสาหกรรมตลาดทุนไทย (เฟทโก้) และกรรมการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเสวนาในหัวข้อ Thailand opportunity นำเสนอให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในด้านการลงทุนที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

จากนั้น นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “New Episode เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทย” ฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการรับมือปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ต่อมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “Speed up การบินไทย-ท่องเที่ยวไทย” ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

ขณะที่ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) หรือ EA ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เดินหน้า New S-curve” โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมและทิศทางของการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ผ่านนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่ New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และปิดท้ายการเสวนา กับ นายภูวนาท คุนผลิน พิธีกร-นักจัดรายการวิทยุ ร่วมพูดคุยหัวข้อ “พลัง New Gen ขับเคลื่อนประเทศ” โดยจะฉายภาพให้เห็นถึงพลังของกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย

พบกับงานสัมมนา “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023” ในวันที่ 25 มกราคม เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) รับชมได้ผ่าน ไลฟ์สตรีมมิ่ง เฟซบุ๊กเพจ และยูทูบ ในเครือมติชน