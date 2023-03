LPR โพรไบโอติก เกรด A เคล็ดลับเสริมภูมิคุ้มกันลูกน้อยให้แข็งแกร่งสมวัย

พ่อแม่มือใหม่มักมีคำถามและความกังวลอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงลูกกันมาก่อน และไม่รู้เลยว่าลูกเล็กของเราต้องการอะไร ที่เขาร้องไห้ เขาเจ็บ หรือเขาปวดตรงไหน แต่รู้หรือไม่ว่าที่ลูกน้อย ร้องไห้บ่อย ร้องไห้ไม่หยุด บางทีอาจมาจากอาการท้องอืด ตัวร้อน หรือรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัว และยังอีก หลายสาเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกน้อย

สำหรับวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่พบว่า เราสามารถดูแลลูกให้สตรองได้ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต เพื่อให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีด้วย ‘จุลินทรีย์ LPR โพรไบโอติก เกรด A’ ที่เป็นตัวช่วยเสริม ในเรื่องภูมิคุ้มกันและเป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่พบในนมแม่ นอกเหนือจากสารอาหารต่างๆ อีกกว่า 200 ชนิด ทั้งยังเป็นจุลินทรีย์พื้นฐานที่นำไปสู่ความแข็งแรงที่ยั่งยืนของลูกน้อยอีกด้วย

‘LPR โพรไบโอติก’ หนึ่งในจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อย

เนื่องด้วยความตื่นตัวของกระแสการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับพื้นฐานของระบบทางเดินอาหาร ระบบย่อยอาหาร รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ดังนั้น LPR โพรไบโอติก จึงเป็นตัวเลือกที่ดี ในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ให้มีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับเชื้อโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้น ซึ่ง LPR คือตัวช่วยที่ดีต่อทั้งสองระบบดังกล่าว เพราะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่พบได้ในโยเกิร์ต นมเปรี้ยวและนมบางชนิด และยังพบได้ในนมแม่อีกด้วย

แต่ที่น่าสนใจคือ LPR โพรไบโอติก ได้รับคำแนะนำระดับ Grade A สำหรับประโยชน์ในเรื่องของภูมิคุ้มกันจาก The consensus opinions from the 4th Triennial Yale/Harvard Workshop on Probiotics Recommendations (2015) ให้เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจากปัจจุบันเด็กต้องเผชิญกับเชื้อโรคที่หลากหลาย อาทิ เชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่พบบ่อยอย่างยิ่ง

จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ส่งผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร-ลดการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก

กราฟแสดงค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์เปรียบเทียบความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็ก ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ LPR โพรไบโอติกและกลุ่มควบคุม

(Reference: Hojsak I, et. al. Clin Nutr. 2010 Jun;29(3):312-6.)

LPR โพรไบโอติก ตัวช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก

LPR โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เรียกได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ประจำถิ่นชนิดหนึ่ง ในระบบ ทางเดินอาหาร การรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายให้มีมากกกว่าจุลินทรีย์ก่อโรคจะก่อให้เกิดผลดี ต่อระบบทางเดินอาหาร ภูมิคุ้มกัน ความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงพัฒนาการของลูกรักในระยะยาว

ปัจจุบันจุลินทรีย์ LPR โพรไบโอติก มีผลวิจัยออกมายืนยันแล้วว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในเด็กได้ถึง 37% โดยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ หวัด น้ำมูกไหล หูชั้นกลางอักเสบ ซึ่งเป็นความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในเด็กที่เริ่มไปโรงเรียนอนุบาล โดยมีโอกาสเจ็บป่วยดังกล่าวได้อย่างน้อยประมาณ 3-6 ครั้งต่อคนต่อปี

อีกทั้ง LPR คือจุลินทรีย์ที่พบได้ในลำไส้ของเด็กที่ได้รับนมแม่ ซึ่งจะช่วยปกป้องเยื่อบุลำไส้ ทำให้ระบบ ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี ปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อ ระบบทางเดินอาหารก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เหมาะสม ระบบภูมิคุ้มกันก็แข็งแกร่ง ร่างกายก็เติบโตและแข็งแรงสมวัย

โพรไบโอติก คือตัวช่วยเสริมการทำงานของสมอง

จุลินทรีย์ โพรไบโอติก ในระบบทางเดินอาหาร มีงานวิจัยสนับสนุนว่า LPR คือจุลินทรีย์ในกลุ่ม lactobacillus ที่มีส่วนในการสร้างสารสื่อประสาทในสมอง กล่าวคือ สมองและทางเดินอาหารมีการสื่อสารกัน หากเกิดการเสียสมดุล ของจุลินทรีย์ในลำไส้ นอกจากจะทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารผิดไปจากปกติแล้ว ยังอาจทำให้เกิด ความบกพร่องในการทำงานของร่างกายในระบบอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบประสาทและสมองอีกด้วย

ฉะนั้นแล้ว เมื่อร่างกายแข็งแกร่งจากการได้รับอาหารอย่างเหมาะสม ยังส่งผลให้สมองได้รับสารอาหาร อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัย 1-2 ขวบ ที่เป็นช่วงสำคัญมากในการเสริมความแกร่งและเก่ง เพราะช่วงวัยนี้ พวกเขาจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว จึงควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ค้นหาความเก่งและได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบอย่างที่ เขาบอกกันว่า #ยิ่งทำยิ่งเติบโต ดังนั้น ผู้เป็นพ่อและแม่จึงควรเสริมความแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกสามารถสร้างความเก่ง แบบที่ใจฝัน จนนำไปสู่การเป็นเด็กเก่งและแกร่งอย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบันจุลินทรีย์ LPR หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่เรียกกันว่า โพรไบโอติก กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องด้วยคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กลุ่มนี้ ที่เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีงานวิจัย รองรับมากที่สุด

จากข้อมูลพบว่า LPR โพรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่มีผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือสูงรองรับ ว่าสามารถช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งเป็นหนึ่งในสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจ ทั้งวงการผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ไทยและสมาคมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จากยุโรป อเมริกา และอเมริกาใต้ แต่ที่น่าสนใจคือ LPRโพรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดนี้ มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับมากที่สุดและมีการศึกษาในด้านคุณประโยชน์มาต่อเนื่อง กว่า 30 ปี เลยทีเดียว

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจเรื่องโภชนาการของลูก และส่งเสริมให้ลูกได้รับ LPR โพรไบโอติก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูก เตรียมพร้อมเผชิญสู่โลกกว้าง ได้ลุยอย่างเต็มที่

สามารถอ่านข้อมูลน่ารู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ LPR โพรไบโอติกได้ที่

https://www.nestlemomandme.in.th/lpr-benefits

