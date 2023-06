นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤกษา จับมือกับวอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์แห่งความสุข ทำให้ฝันของคนที่อยากมีบ้านเป็นจริง ผ่านกิจกรรมและดีลโปรโมชันพิเศษ ภายใต้แนวคิด “Bring the joy to your new Home, Dream Comes True” ความพิเศษของแคมเปญนี้เป็นการตอกย้ำแนวคิด “อยู่ดี มีสุข Live well Stay well” ของพฤกษาที่ต้องการจะส่งมอบการอยู่อาศัยที่ดีให้ลูกบ้าน

“แคมเปญ “ร่ายสุขเข้าบ้าน ดีลวิเศษ อยู่แล้วสุข” นับเป็นโปรโมชันครั้งใหญ่ของพฤกษาที่จะสร้างความสุข ให้ลูกบ้าน แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมอบความสุขด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 2 ล้านบาท และยังมีดีลพิเศษเพิ่มเติมมากถึง 16 รายการ ไม่ว่าจะเป็น ฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 170,000 บาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนและ ค่าจดจำนอง ฟรีค่าจองและทำสัญญา ฟรีเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า รับสิทธิ์กู้ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.99% นาน 24 เดือน และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับลูกบ้านที่จองและทำสัญญาโครงการในเครือพฤกษาทั้ง 102 โครงการ ซึ่งมีทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 พิเศษสุดรับเพิ่ม ของพรีเมียมพาวเวอร์แบงค์ และ กระเป๋าผ้าลาย Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck มาในดีไซน์น่ารักสดใส ที่แฟนการ์ตูนดิสนีย์ไม่ควรพลาด

นอกจากนี้พฤกษา ยังมอบประสบการณ์การเยี่ยมชมโครงการสุดพิเศษ ด้วยบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งด้วย ตัวคาแรคเตอร์ของวอลท์ ดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น มิคกี้ มินนี่ เมาส์ แอนด์เฟรนดส์ ที่ยกทัพมามอบความสุขให้กับลูกค้าพฤกษา สามารถนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้ (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการ)

ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษคลิก https://www.pruksa.com/promotion/bringthejoytohome สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1739 หรือที่สำนักงานขายโครงการ