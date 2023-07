‘เครือมติชน’ ประกาศความสำเร็จยิ่งใหญ่ ‘Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร’ งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ ผนึกกำลังโรงพยาบาลชั้นนำและองค์กรด้านสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีจาก 30 โรงพยาบาลชั้นนำ ฟัง 30 เวทีเสวนาที่ดีที่สุด โดยกูรูและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดประสบการณ์พิเศษ 8 เวิร์กชอปสร้างสมดุลชีวิต สมุนไพร บำรุงกาย บำบัดใจให้แข็งแรง ชอปสนุกกว่า 100 ร้านค้า สินค้าสุขภาพชุมชน นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ถือเป็นการฉลองครบรอบมหกรรมสุขภาพสุดยิ่งใหญ่ปีที่ 15 อย่างยอดเยี่ยม

ผ่านมาครึ่งทางของปี 2023 Health & Well-Being ยังคงเป็นเมกะเทรนด์สำคัญที่ถูกพูดถึงทั่วโลก เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คนกลับไปสู่ภาวะปกติ (ใหม่) หรือสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกปี ล้วนแล้วกระตุ้นให้ทุกส่วนของสังคมต้องหันมาให้ความสำคัญกับ สุขภาพ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้อายุขั้นสุดยอด ในปี 2029 ของไทย (อ้างอิงจากผลวิจัยศูนย์กสิกร) จำเป็นต้องเสริมทั้งองค์ความรู้ ภูมิคุ้มกัน รูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงได้ครบทุกมิติ

เช่นเดียวกับการมาถึงของมหกรรมสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ เครือมติชน ผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์อันดับต้นของไทย ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร ระหว่าง 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 นับเป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงวัยทุกด้าน และยังเป็นการปิดฉากของการเดินทางงานแฟร์สุขภาพสุดยิ่งใหญ่ ปีที่ 15 ได้อย่างงดงาม

Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร เป็นงานแรกและงานเดียว ที่จัดเต็มทุกมิติน่ารู้สำหรับวัยเก๋า ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสุขภาพฟรี จาก 30 โรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เวทีเสวนาเสิร์ฟความรู้ด้านสุขภาพ กว่า 30 รายการ ที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความเพลิดเพลิน พร้อมจัดเต็ม 8 เวิร์กชอปสร้างสมดุลชีวิต เข้มข้นทั้งเรื่องสมุนไพรบำรุงกาย บำบัดใจให้แข็งแรง และยังมีโซนร้านค้าอีกกว่า 100 บูธ ที่คัดสรรสินค้าสุขภาพชุมชน นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาให้โดยเฉพาะ ปิดท้ายด้วย กิจกรรมสอยดาว มอบรายได้เข้าการกุศล เรียกว่ารวบรวมไว้ครบ จบในที่เดียวอย่างแท้จริง

วันแรกของงาน นอกจากเอฟซีตัวยงที่ตบเท้าเข้าร่วมงานแต่เช้าแล้ว ประชาชนนับร้อยชีวิตก็ทยอยมาร่วมงานอย่างคับคั่งตั้งแต่เช้า ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ ที่มาร่วมงาน โดยมีผู้บริหารเครือมติชน นำโดย นางสาวสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและโฆษณา และผู้บริหารเครือมติชน ให้การต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น

ทุกกิจกรรมในงาน จัดเต็มทั้งองค์ความรู้ ความสุข ความสนุก และความอิ่มเอมใจ ทั้งการเดินทางที่แสนสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีสามย่าน ทางออกที่ 2 ทำให้ตลอดระยะเวลา 4 วัน ที่จัดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานถึงกว่า 40,000 คน และมีเม็ดเงินสะพัดในงานครั้งนี้รวมกว่า 6 ล้านบาท ส่งท้ายของการครบรอบมหกรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศได้อย่างน่าปลื้มปีติ

ที่สุดของการตรวจสุขภาพฟรี !

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุกปี ทั้งที่ร่างกายก็ปกติดี แต่ความจริงแล้วต้องไม่ลืมว่าการตรวจสุขภาพเป็นระยะ จะช่วยตรวจสอบความผิดปกติในร่างกาย เพื่อให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต

ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์เด็ดของมหกรรมสุขภาพคือ การบริการตรวจสุขภาพฟรี ครอบคลุมทุกโรคร้าย ทั้งมะเร็ง ปอด อัลไซเมอร์ หัวใจ ดวงตา หูและการได้ยิน สุขภาพฟันและช่องปาก กระดูกและกล้ามเนื้อ ไวรัสตับอักเสบ ตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน ประสาทเสื่อม และโรคเกี่ยวกับผิวหนัง จาก 21 โรงพยาบาลชั้นนำในโซนเมืองสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลวิภาวดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

นอกจากนี้ยังมี คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในเครือ THG มูลนิธิศูนย์ถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การได้ยิน การสื่อสารและการทรงตัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา โรงพยาบาลพระรามเก้า และ ศูนย์ฟื้นฟูฯ พีเอ็นเคจี

ตลอดทั้งมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยกรมควบคุมโรค และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ จาก สปสช. ให้บริการโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกด้วย

ส่วน เมืองสาธารณสุข ก็จัดเต็มบริการให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟรีไม่แพ้กัน ซึ่งเป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความดัน สถาบันโรคทรวงอก ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคการนอนหลับ โรงพยาบาลราชวิถี บริการตรวจเส้นเลือดสมองด้วยเครื่องตรวจความถี่สูงแบบสี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคจากงาน สถาบันโรคผิวหนัง บริการตรวจสุขภาพผิว ป้องกันโรคผิวหนัง

กรมอนามัย มอบความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตรวจสุขภาพตา รวมถึง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ร่วมสาธิตการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการดูแล สังเกตอาการต่างๆ อีกด้วย

พิเศษเฉพาะงานนี้ เมื่อ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สนับสนุนการตรวจตา, ผ่าตัดต้อกระจก 50 เคส พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยนวัตกรรม AI ที่แม่นยำและรวดเร็ว ให้ผู้เข้าร่วมงาน ฟรี ! รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ไฮไลต์ทุกองค์ความรู้ ดูแลสุขภาพแบบไม่มีกั๊ก

อีกหนึ่งโซนที่คนเนืองแน่นตั้งแต่วันแรก คือเวทีเสวนาที่การันตีว่าดีที่สุด ด้วยการจัดทัพหมอเบอร์ต้นของประเทศกว่า 30 คน รวมทั้งกูรูและผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มาให้คำแนะนำ และเจาะลึกปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Health Talk สนทนาทุกเรื่องสุขภาพวัยเกษียณ ทั้งอาหารการกิน รู้ทันโรคร้าย อากาศ ร่างกาย และการออกกำลังกาย Health knowledge จัดเต็มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ของวัยเก๋า ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ บนเวที Perspective

ยิ่งไปกว่านั้น Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร ยังผนึกกำลังกับ ธนาคารทิสโก้ และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่ให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ช่วยผลักดันให้คนไทยสามารถ ‘พลิกโฉมวางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์ เตรียมพร้อมวัยเกษียณให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะไม่ว่าจะวัยไหน เรื่องเงินทองก็ยังเป็นเรื่องน่ารู้อยู่เสมอ งานนี้นอกจากอัดแน่นสาระและความเพลิดเพลิน ตลอด 4 วันแล้ว ยังได้รับเสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานจนเต็มพื้นที่อีกด้วย

ส่วนช่วงเย็นสลับโหมดสร้างความคึกคัก ด้วยเวทีที่ชวนผู้สูงวัยขยับแข้งขยับขา ร้องฮัมทำเพลง กับช่วง ‘เกษียณสโมสร คอนเสิร์ต’ ที่ได้ ไรอัล กาจบัณฑิต แชมป์ 200 สมัย ไมค์หมดหนี้ โฉมฉาย อรุณฉาน และวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และ โตโต้ ธนเดช จากเวที The Golden Song นำบทเพลงดังทั้งในอดีตและปัจจุบันมาบรรเลงให้หายคิดถึง เรียกเสียงปรบมือจากแฟนคลับก้องฮอลล์เลยทีเดียว

คัดสรร ‘นวัตกรรมเด่น’ เอื้อการใช้ชีวิตที่ง่ายกว่า

Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร นอกจากมีบริการตรวจสุขภาพและองค์ความรู้ที่การันตีได้ว่าดีที่สุดของมหกรรมสุขภาพของไทยแล้ว เครือมติชนยังขนนวัตกรรมสุดล้ำมาร่วมโชว์ ให้สัมผัสและได้ทดลองกันอย่างใกล้ชิด อย่าง 3 นวัตกรรมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค-MTEC) ทั้ง รอส : ROSS ชุดพยุงกล้ามเนื้อหลัง เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คนดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องยกของหนัก ออกแบบเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บ ลดการทำงานของกล้ามเนื้อหลัง และแรงกดที่กระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นการกระจายน้ำหนักได้ดี

เรเชล : Rachel นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เป็นบอดี้สูทที่ช่วยเติมเต็มกล้ามเนื้อที่ขาดหายไป โดยการทำงานของ AI ช่วยจับทุกการเคลื่อนไหวและปรับสู่การใช้ชีวิตที่มั่นใจมากขึ้น และ กันเธอ : Gunther Bath นวัตกรรมตรวจจับและแจ้งเตือนการหกล้มในห้องน้ำ เหมาะสำหรับการป้องกันการหกล้มหรือการเคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งเมื่อเข้าใช้งานห้องน้ำของผู้สูงวัย

4 วัน 8 เวิร์กชอป สร้างสมดุลชีวิตวัยเก๋า

เพราะความรู้และสุขภาพดีอย่างเดียวไม่พอ การสร้างสมดุลชีวิตด้วยการฝึกทักษะต่างๆ รอบตัว ก็สำคัญไม่แพ้กัน Thailand Healthcare 2023 จึงได้กูรูสมุนไพรอย่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยกทีมมาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 วัน 6 หลักสูตรด้านสมุนไพร คัดสรรแล้วเพื่อคนรักสุขภาพและผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็น ‘เคล็ดลับดูแลดวงตา บำบัด รักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย’ ตามด้วย ‘เทคนิคป้องกัน-บริหารเข่า ด้วยสมุนไพรบำรุงกระดูก’ ต่อด้วย ‘เปิดสูตรลับชาสมุนไพร ปรับสมดุลร่างกาย เสริมคุณภาพการนอน’ และปิดท้ายวันสุดท้ายด้วย ‘ปรับสมดุลร่างกาย ห่างไกลเบาหวาน ไขมัน ความดัน’

นอกจาก 6 หลักสูตรเวิร์กชอปจากอภัยภูเบศรแล้วยังมีกิจกรรม ‘มหัศจรรย์การพับกระดาษโอริงามิ’ ช่วยบำบัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงจาก MTEC และเวิร์กชอป ‘เปิดโลกวัยเก๋า สู่ดาว TikTok’ เรียกว่าเป็นหลักสูตรเอ็กซ์คลูซีฟก็ว่าได้ เพราะรับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 25 คนเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 69 บาท ส่วนผู้สูงวัยอายุ 60 ปีก็เข้าฟรี

ตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมต่างให้ความสนใจและทดลองทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันอย่างตั้งอกตั้งใจ และเมื่ออบรมเสร็จ ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ นอกจากนี้ รายได้ทั้งหมดจากการสมัครอบรม เครือมติชนยังนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อการกุศลอีกด้วย

ชิม-ชอป สินค้าเพื่อสุขภาพ

ตรวจสุขภาพกันเสร็จแล้ว ก็เป็นเวลาชิม-ชอป ในโซนกว่า 100 ร้านค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นำโดย กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่ขนสินค้าโอทอปกว่า 20 บูธมาให้เลือกซื้อติดมือกลับบ้าน หรือมาที่โซนสมุนไพร ‘อภัยภูเบศร’ ก็ยืนหนึ่งเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่งานนี้ยกทัพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ ยาและอาหารเสริมสมุนไพร ชาชงสมุนไพร ทั้งยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง อภัย ลิฟเวล Abhai LivWell เพื่อสุขภาพตับที่ดี ของผู้ดื่มสุราบ่อย เผชิญมลพิษ พักผ่อนน้อย สบู่ก้อนและสบู่เหลวจากฟ้าทะลายโจร สำหรับลดต้นเหตุของการระคายเคืองผิวหน้า อภัย เฮิร์บการ์ด ซอฟท์ & สครับ โซฟ บาร์ Abhai HerbGuard Soft & Scrub Soap Bar สบู่ก้อนฟ้าทะลายโจร และอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนโรงพยาบาลและร้านค้าชั้นนำอื่นๆ อาทิ ร้านขายยาเซฟดรัก ในเครือ BDMS หรือ สุภาพโอสถ ก็มีสินค้ามาให้เลือกซื้อกันอย่างละลานตาด้วยเช่นกัน

Charity สอยดาว ได้โชค

อีกหนึ่งไฮไลต์ในงาน Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร ที่ผู้ร่วมงานแวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย คือ กิจกรรม Charity สอยดาว ได้โชค ร่วมสนุกสอยดาว พร้อมลุ้นรับของรางวัลกว่า 6,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็น เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ บัตรของขวัญจาก ISOPTIK ชุดตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก BSC ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและภายในบ้านจาก Unilever

สำหรับรายได้ที่ได้จากกิจกรรม เวิร์กชอปสร้างสมดุลชีวิต และกิจกรรม Charity สอยดาว ได้โชค เครือมติชนนำไปมอบเป็นสาธารณกุศลทั้งหมด อาทิ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกฝ่ายร่วมหนุน ‘Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร’

Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร จัดโดยเครือมติชน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลนวเวช กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย BAUEN by SCG โครงการ ดิ แอสเพน ทรี โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC บริษัท วิเวียน วิ จำกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข SME ONE ID by สสว. บริษัท มิลเล่ (ไทยแลนด์) จำกัด กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท เมดคิวทรี จำกัด โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ บริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัด

เมดิพราม คลินิก โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ หอมเกศ แชมพูปิดผมขาว โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรมพลศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์การได้ยิน การสื่อสารและการทรงตัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนโรงพยาบาลชั้นนำที่มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

ความสำเร็จของงาน Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 จึงเป็นงานสุขภาพครั้งใหญ่แห่งปี ที่มอบสาระความรู้ ความสุข และความเพลิดเพลินให้ทุกคน ทั้งยังสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างเครือมติชนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ไปจนถึงคนดูแล และวัยก่อนเกษียณ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไป และเชื่อว่าเราจะได้พบกับมหกรรมสุขภาพดีๆ แบบนี้เป็นครั้งที่ 16 ในปีหน้าอย่างแน่นอน