TAITRA จัดใหญ่! พา 15 บริษัทด้านเทคโนโลยีสุดล้ำจากไต้หวัน ร่วมงาน ‘Medical Fair Thailand 2023’

นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จของ “Medical Fair Thailand 2023” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก ซึ่งมีทั้งคนในวงการแพทย์ นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ครั้งนี้ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจําประเทศไทย (TAITRA) ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence พร้อมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Future Telemedicine: Connecting Healthcare, Caring for the World” ร่วมกับ 5 บริษัทชั้นนำจากไต้หวัน

นอกจากนี้ ยังขนนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์สุดล้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงจาก 15 บริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลฯ มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ไทยไปสู่ระดับสากล

TAITRA ชูแนวคิด “Future Telemedicine” หนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์

น.ส.เพ่ย หยู่ หลิน รอง ผอ. ฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ TAITRA เล่าว่า วัตถุประสงค์หลักของการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ที่ได้รับรางวัลทั้ง 15 บริษัทจากไต้หวัน มาจัดแสดงในงาน Medical Fair Thailand 2023 เพื่อนำเสนออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการด้านการรักษาและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะไกล (Telemedicine) อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอภายในงานครั้งนี้ เป็นการนำประโยชน์จากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งจากเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล หรือการแพทย์แห่งอนาคต (Future Medicine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ และคาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตของวงการอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยในช่วงครึ่งปี 2566 การส่งออกผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการส่งออกทั่วโลก

“ภายใต้เครื่องมือที่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัย คิดค้น พัฒนา และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง”

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงดำเนินการตามแผนระยะยาว 10 ปี ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชียเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของไต้หวันที่เชี่ยวชาญในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างพิเศษ

เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ส่งอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยก้าวทันโลก

ด้าน ภ.ภ.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) พูดว่า THAIMED ในฐานะตัวแทนขององค์กรเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ของไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีของโลก

โดยหลังจากที่ทั่วทั้งโลกต้องเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมทางด้านการแพทย์ในระดับของการป้องกัน ประกอบกับเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นโอกาสที่ดีของวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยในการเปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีจากทั่วโลก

ซึ่งนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแห่งอนาคตภายในงาน Medical Fair Thailand 2023 เปิดโอกาสให้ทุกภาคได้เรียนรู้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยและได้รับประโยชน์ ทั้งการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันให้แน่นแฟ้น ตลอดจนประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาวงการเครื่องมือแพทย์ของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นผลิตภัณฑ์ของการแพทย์จากบริษัทชั้นนำของไต้หวันในนามของ Taiwan Excellence มาร่วมจัดงานครั้งนี้ และมั่นใจว่านวัตกรรมดูแลสุขภาพแห่งอนาคตที่นำมาจัดแสดงในวันนี้จะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะไต้หวันถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

เปิดตัว 5 รางวัล “Taiwan Excellence” ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ในปัจจุบัน การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต ประกอบกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการเอื้ออำนวยให้ทั้งทีมแพทย์ ผู้ช่วย และผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น Medical Fair Thailand 2023 จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ หรือการบริการต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน นำโดย 5 บริษัทชั้นนำจากไต้หวันที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ที่นอกจากจะนำนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงในงาน ยังเข้าร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ

นำโดย AVer Information Inc. บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และโซลูชันการทำงานร่วมกันผ่านภาพชั้นนำ ที่มาพร้อมนวัตกรรมกล้อง PTZ เกรดทางการแพทย์ ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบดูแลผู้ป่วยทางไกล ประกอบด้วยหัวกล้องมือถือแบบถอดได้ตัวแรกของโลก และ บริษัท เอเนอร์จี รีซอสเซส อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (ERI) บริษัทที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมทันตกรรม จนได้รับการรับรองจาก FDA ของไต้หวันและสหรัฐอเมริกาในปี 2021 และ 2022 ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมมือถือ ที่ใช้แบตเตอรี่ AG100

รวมถึง Wellell Inc. บริษัทที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการผู้ป่วยคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรม Optima Turn พื้นผิวรองรับลดแรงกดทับ ควบคุมกลไกเซลล์อากาศ ทำให้การพลิกตัวผู้ป่วย 30° ต่อเนื่องและราบรื่น นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท HIWIN TECHNOLOGIES CORP. ที่นำเสนอหุ่นยนต์สำหรับบริการทางการแพทย์สู่การผ่าตัดอย่างแม่นยํา ปิดท้ายด้วย บริษัท นาโนเรย์ ไบโอเทค จํากัด มาพร้อม Revolux ระบบถ่ายภาพด้วยรังสีสำหรับวินิจฉัยมือ ที่ยกระดับคุณภาพความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO, QMS, US FDA และการรับรอง FDA ของไต้หวันสำหรับการประเมินอายุกระดูก

ขน 40 นวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ ร่วมจัดแสดงและสาธิต

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ ทั้งประเภท Smart Medical และ Telemedicine จากบริษัทชั้นนำไต้หวันมาร่วมจัดแสดงและสาธิตอีกมากมาย ได้แก่ BenQ Dialysis Technology Corp., BioGend Therapeutics Co.,Ltd., Dyaco Intl Inc.. EPED Inc., Fu Jun Bio-Medical Co.,Ltd., Netown Corporation, Taiwan Surgical Corporation, Winnoz Technology Inc. และ Inventec Appliances Corp. and Wincomm Corporation.

Fu Jun Bio-Medical Co.,Ltd หนึ่งในบริษัทชั้นนำไต้หวันที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้จัดแสดงและสาธิต ระบบแสง (VENUSURE LIGHT SYSTEM) FJ-200 เครื่องฉายรังสีบนพื้นผิวร่างกายด้วยแสงสีแดงและแสงอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นพลังงานต่ำที่ไม่ก่อให้เกิดแผล เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ไหล่ และข้อต่อ ทำให้แผลสมานเร็วขึ้น ซึ่งระบบตอบสนองต่อแสงในตัวนำมาใช้ให้พลังงานแสงที่มีความเสถียร ด้วยแผงควบคุมสี โดยผู้ใช้งานสามารถปรับกำลังเอาต์พุตและระยะเวลาการฉายรังสีได้

“นวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ โดยเฉพาะคนไข้เบาหวาน คุณแม่ที่ผ่าคลอด รวมถึงโรคไขข้ออักเสบ ทั้งยังพัฒนาและขยายการผลิตให้ได้ปีละ 200 เครื่อง ซึ่งตอนนี้มีให้บริการที่ไต้หวันและเวียดนาม รวมถึงคาดหวังในการเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาประเทศไทยภายใน 6 เดือนหลังจากนี้”

งาน “Medical Fair Thailand 2023” ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านบริการทางการแพทย์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โรงพยาบาลอีกหลากหลายแห่งของไทยสามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีทางการแพทย์จากไต้หวันมาใช้ปรับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยีการแพทย์ไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต