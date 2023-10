กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมเพื่อโลกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับ Sustainability Expo 2023 (SX2023) หรือแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ

โดยในปีนี้ มากับคอนเซ็ปต์ พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก (Sufficiency for Sustainability) ที่ชวนทุกคนมาเห็นโลกใหม่ผ่านประสบการณ์เต็มรูปแบบ ที่นอกจากไฮไลต์น่าสนใจและสุดยอดนวัตกรรมมากมายที่จัดเต็มตลอด 10 วันแล้ว SX2023 ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ชวนทุกคนมา ‘สะสมพอยต์’ ทำภารกิจพิชิตของรางวัลตลอดงาน

รับพอยต์ง่ายๆ ทำได้ตามนี้

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SX รับทันที 10 คะแนน พร้อมน้ำดื่มกระป๋อง SX เช็กอินภายในงาน 42 จุด รับพอยต์จุกๆ ไม่อั้น เข้าร่วมกิจกรรม Conversion Activities ภายในงาน รับ 5 – 200 คะแนน อาทิ ทำ Quiz ตามบูธต่างๆ 5 คะแนน แยกขยะด้วยเครื่อง RVM ในโซน SX Food Festival 5 คะแนน กิจกรรม Sleep Test 20 คะแนน อบรม CPR 20 คะแนน กิจกรรมปั่นจักรยาน 40 คะแนน ถ่ายรูปการใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ หรือกระติกน้ำส่วนตัวที่ใช้ในงาน พร้อมกดแชร์ลงโซเชียลมิเดีย 50 คะแนน บริจาคเลือด 200 คะแนน หรือเดินครบ 12,000 ก้าว รับไปเลย 200 คะแนน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Talk Session 20 คะแนน และ Workshop Session 30 – 90 คะแนน ช้อปชิม ซื้ออาหารเครื่องดื่มเลิศรสในโซน SX Food Festiva รับ 4 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท และในส่วนของโซน RX Repartment Store รับ 8 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 50 บาท RX Repartment Store ในปีนี้พิเศษกว่าใคร ชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันของนอกสายตา ให้เป็นของมีค่าต่อใจ โซนใหม่ที่เปิดให้คุณสามารถรวบรวมของที่อยากมาแบ่งปัน แล้วมาส่งต่อเปลี่ยนโลกได้ ซึ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce Re-Use และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืนได้ รับพอยต์เริ่มต้น 5 คะแนน

ของรางวัลมากมาย แลกได้ไม่ยั้ง

เมื่อสะสมพอยต์ได้ตามที่ต้องการแล้ว สามารถนำไปแลกของรางวัล อาทิ สมุดโน๊ต SX มูลค่า 20 บาท แผ่นรองแก้ว SX มูลค่า 75 บาท สำหรับใครที่ชอบกระเป๋าผ้าจะนำไปแลกเป็นถุงผ้า rPET ถุงผ้าไนลอน ถุงผ้าแคนวาสสุดพรีเมียม หรือคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท และ 50 บาทไว้ช้อปในงานก็ถูกใจทั้งนั้น ที่สำคัญลุ้นรับ Samsung Galaxy Watch 6 สมาร์ตวอตช์รุ่นใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ และของรางวัลมากมายอีกด้วย

และพลาดไม่ได้กับ 8 โซนหลัก

ที่พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้ด้านความยั่งยืนแบบย่อยง่ายและเข้าถึงได้จริงอย่างเต็มที่ เริ่มด้วยชวนทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนกับโซน SEP Inspiration พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX แรงบันดาลใจจาก Sufficiency Economy Philosophy และ UNSDGs ที่มาบอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืน

ต่อด้วยโซน Better Me ร่วมสัมผัสนวัตกรรมอาหารกู้โลก การดูแลสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน โซน Better Living พบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก ที่จะมาบอกเล่าถึงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำพร้อมความพยายามเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

โซน Better Community จำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ รวมถึงชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเทียมของทุกๆ คนในสังคม

โซน BETTER WORLD รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Nat Geo สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศอาเซียนที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking พร้อมพาทุกคนไปเรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ

SX Marketplace พาช้อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม

และ SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋ว กับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย

ร่วมค้นหาคำตอบและกิจกรรมมากมายเพื่อโลกด้วยกันที่ : SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD ตั้งแต่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์