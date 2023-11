เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา Happy Journey with BEM 2023 เดินหน้ามอบความสุขอย่างต่อเนื่อง จัดเวิร์กชอป ‘ชวนถ่ายภาพ เล่าเรื่องรอบราง’ ครั้งที่ 2 ณ เมโทร อาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน พร้อมมอบประสบการณ์จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายให้กับเหล่าช่างภาพหน้าใหม่ และบิ๊กเซอร์ไพรส์กับกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ตลอดเดือนตุลาคม

หลังกิจกรรม ‘ชวนถ่ายภาพ เล่าเรื่องรอบราง’ ครั้งที่ 2 ถูกประชาสัมพันธ์ออกไป พบว่ามีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอปกันอย่างล้นหลาม โดยงานนี้ได้ ‘พิชัย แก้ววิชิต’ ช่างภาพแนวสตรีทชื่อดัง เป็นโค้ชนำทีมผู้โชคดีกว่า 70 ท่าน ท่องไปในพื้นที่ Metro Art อาร์ตสเปซกลางเมืองในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน พร้อมแชร์เทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเลนส์ของตัวเอง

ไม่เพียงแต่พาลัดเลาะพื้นที่ภายใน Metro Art เพื่อทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้น และถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้ร่วมสนุกผ่านการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ธีม ‘Metro Art มุมมองใหม่’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท ตลอดกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง พร้อมสานฝันให้ทุกคนมีแกลเลอรีแสดงผลงานของตัวเอง โดยจัดนิทรรศการภาพถ่าย Art Journey ที่ MRT พหลโยธิน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2566

ภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ‘METRO ART มุมมองใหม่’ ที่รังสรรค์อย่างตั้งใจจากจินตนาการของผู้เข้าร่วม ‘Happy Journey with BEM 2023 : ชวนถ่ายภาพ เล่าเรื่องรอบราง’ ซึ่งแต่ละคนล้วนนำเสนอมุมแปลกใหม่ ภายในเมโทร อาร์ต ได้อย่างน่าสนใจ ที่เชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน จนต้องตามหาว่ามุมนี้อยู่ที่ไหน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา Happy Journey with BEM จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดภาพประทับใจ ‘ชวนถ่ายภาพ เล่าเรื่องรอบราง’ ครั้งที่ 2 โดยมี นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลคือ คุณจิณณภัทร พลับนิล เจ้าของผลงาน อ้าาาาาาาาาาา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลคือ คุณวงศกร โชคอุดมทรัพย์ เจ้าของผลงาน Fall

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลคือ คุณวสุ สมอไทย เจ้าของผลงาน สะท้อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ได้แก่ คุณพุทธิพงศ์ นิพัทธอุทิศ เจ้าของผลงาน การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุด และ คุณฉัตรดนัย ฉายอรุณ เจ้าของผลงาน อยาก…(มีโอกาส)

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่ คุณสิทธิชัย ไม้คู่แผ่นดิน เจ้าของผลงาน Everywhere is Art, คุณสุรดา ดิเรกมหามงคล เจ้าของผลงาน ศิลปะและมนุษย์, คุณจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย เจ้าของผลงาน some time, คุณธิติศักดิ์ หวังเกษม เจ้าของผลงาน มุมรับยิ้ม และ คุณศิวกรณ์ เผ่าพันธุ์ เจ้าของผลงาน เลเยอร์เพดาน

คุณจิณณภัทร พลับนิล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากภาพ ‘อ้าาาาาาาาาาา’ เผยความรู้สึกว่า หลังทราบข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากทางเฟซบุ๊ก เกิดความสนใจจึงสมัครเข้าร่วม ซึ่งตนเองก็มีความคิด มีมุมมองที่อยากถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่าย ผ่านสถานี MRT พหลโยธินที่มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ

“รูปถ่ายของผมอยากเล่าถึงสีสัน ความสวยงามที่มีเฉพาะที่แห่งนี้ รูปที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นตู้ถังดับเพลิง และมีกำแพงที่เพนต์ลวดลายศิลปะของศิลปิน ซึ่งตอนเรามองแว่บแรกรู้สึกว่ามันน่าสนใจ แอบยิ้มมุมปากนิดนึงว่ามันดูตลกนะ เราเลยอยากถ่ายภาพตรงนี้และเอามาให้พี่ๆ ทุกคนได้ร่วมชมกัน

“ดีใจครับ อย่างที่บอกว่าเราอยากส่งภาพนี้ให้ทุกคนดูจริงๆ ให้ทุกคนได้ยิ้มไปกับเรา ซึ่งพอติด 1 ใน 10 เราดีใจที่อย่างน้อยก็ได้ประกวดสำเร็จไปขั้นหนึ่ง ต่อไปก็ลุ้นให้ผู้ชมในโซเชียลคอยดูว่าชอบผลงานเราไหม หลังปิดโหวตได้รางวัลที่ 1 ก็ดีใจมาก อย่างน้อยก็ยังมีหลายๆ คนชอบรูปของเราอยู่”

“ขอบคุณทาง BEM นะครับที่จัดกิจกรรมถ่ายภาพครั้งนี้ การถ่ายภาพก็เป็นหนึ่งในศิลปะเหมือนกัน ที่เราต่างเลือกใช้อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น กล้องมือถือ DSLR Mirrorless Fullframe เราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหน ถ้าเรามีการสื่อสารที่ดี เลือกใช้เทคนิคมุมมองที่ดี รูปออกมาก็น่าจะสวยไม่แพ้กันครับ”

คุณวงศกร โชคอุดมทรัพย์ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากภาพ ‘Fall’ เผยถึงประสบการณ์การเปิดมุมมองใหม่ในครั้งนี้ว่า ระหว่างร่วมกิจกรรมตนเดินชมภายในเมโทร อาร์ต และบังเอิญไปเจอมุมที่ไม่ค่อยมีคน จึงเกิดความคิดว่าอยากถ่ายทอดภาพบันไดเลื่อนที่ไม่เหมือนบันไดเลื่อน ซึ่งพอถ่ายออกมาได้เป็นเส้นๆ แบบกราฟ เปรียบได้กับกราฟชีวิตคนที่มีขึ้นและมีลงได้เสมอ

“ดีใจครับ ปกติไม่เคยมาร่วมอะไรแบบนี้เลย พอเจอกิจกรรมดีๆ แบบนี้เลยลองมาร่วมสนุกดู มีความประทับใจ เพราะได้ไอเดียใหม่ๆ และได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะขึ้นมากเลย เชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ อยากนำเสนอผลงานหรืออยากมาชมผลงาน มีโอกาสก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ครับ”

ด้าน คุณวสุ สมอไทย ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เจ้าของผลงาน ‘สะท้อน’ เผยความรู้สึกว่า ตนชอบถ่ายภาพแนวที่เรียกว่า Decisive moment คือ มีคนและมีจังหวะที่มันชั่ววินาทีอยู่ในภาพ พอดีกับที่เห็น Grid ของเพดานอยู่ด้านบน เลยอยากจะใช้คนที่เดินผ่านไปมาอยู่ในเฟรมร่วมกับ Grid ที่เห็น

“ด้วยความที่มันเป็น Decisive moment เสี้ยววินาทีที่คนเดิน ซึ่งเราอยากจะเล่าว่า MRT มีคนอยู่ แล้วเรารู้สึกว่าภาพถ่ายที่มีคนมันคือภาพที่มีชีวิตชีวา บวกกับที่ผมมองเห็นภาพสะท้อนข้างบน เป็นจุดที่อาจจะไม่ค่อยมีคนเห็น ก็เลยอยากถ่ายภาพคนที่อยู่ในนั้น

“กิจกรรมวันนั้นที่ได้ร่วมเดินถ่ายภาพกับพี่เอก รู้สึกดีที่ได้แชร์มุมมองถ่ายภาพร่วมกัน เพราะเขาเป็นคนที่มีมุมมองในการถ่ายภาพไม่เหมือนคนอื่น ดีใจที่ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ ปกติไม่ค่อยได้ถ่ายภาพ ทำงานอยู่บนดอย ก็อยากจะขอบคุณผู้จัดทุกท่าน ทั้ง BEM ทีมงานอีเวนต์ และพี่เอก ที่ได้เปิดพื้นที่ให้กับช่างภาพหรือคนที่รักการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมกันครับ”

เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประทับใจในกิจกรรม ‘ชวนถ่ายภาพ เล่าเรื่องรอบราง’ ครั้งที่ 2 ที่นอกจากสร้างความสนุกสนาน ยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ผ่านไปมาภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน เตรียมตัวให้พร้อม! กิจกรรมดีๆ แบบนี้ยังมีถึงสิ้นปี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนุก เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม ‘Happy Journey with BEM 2023’ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro