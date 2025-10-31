ระทึก ไฟไหม้รถตู้รับส่งนักเรียน จอดส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนดังกุมภวาปี หวิดโศกนาฏกรรมหมู่ ครู-นร.เร่งช่วยดับเพลิงอลหม่าน ตำรวจคาดสาเหตุ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุมภวาปี รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถตู้รับส่งนักเรียน ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็นรถตู้รับส่งนักเรียน ยี่ห้อโตโยต้า ไฮเอท สีเขียว ทะเบียน อุดรธานี โดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณคอนโซลที่นั่งคนขับ ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

ตำรวจจราจรพร้อมด้วยครูและรักเรียนที่อยู่หน้าโรงเรียน พากันตกใจรีบวิ่งเอาถังดับเพลิงมาฉีดโฟมใส่จนเพลิงสงบ ตรวจสอบความเสียหายพบว่า บริเวณที่นั่งคนขับและคอนโซลด้านหน้าถูกไฟไหม้ กระจกรถด้านหน้าแตก

ขณะที่เด็ก ๆ นักเรียนที่มากับรถตู้คันดังกล่าว ทราบว่าลงจากรถเดินเข้าโรงเรียนหมดแล้ว โชคดีพระคุ้มครองไม่เกิดโศกนาฏกรรมหมู่ เพราะเพิ่งเปิดเรียนมาได้ไม่กี่วัน ตำรวจคาดว่าเกิดจากระบบไฟของรถขัดข้อง ซึ่งจะได้หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ฝากเตือนบรรดารถตู้รับส่งนักเรียนหรือรถสาธารณะให้ตรวจสอบระบบรถทั้งระบบยาง ระบบไฟให้ดี ๆ ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ ยังดีเหตุการณ์ครั้งนี้เด็กนักเรียนลงจากรถหมดแล้ว

