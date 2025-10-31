ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนอีกครั้ง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ต.ค.68 เพจ FM91 Trafficpro รายงานเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ชนกันหลายคัน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า บริเวณสะพานกลับรถ ก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียง
เบื้องต้นพบรถยนต์ชนท้ายกันประมาณ 6 คัน บริเวณในช่องทางหลัก เลนขวา ส่งผลให้การจราจรเริ่มติดเป็นทางยาว เนื่องจากรถที่ประสบอุบัติเหตุกีดขวางการจราจร
โดยเจ้าหน้าที่กำลังทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ประสบอุบัติเหตุออกจากถนน เบื้องต้นพบรถติดท้ายแถวสะสมไปจนถึงบนสะพานข้ามคลองพระพิมล
ต่อมาเวลา 09.30 น. เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนราชพฤกษ์ ขาออก บนสะพานข้ามคลอง ก่อนถึงซอยปากน้ำกระโจมทอง อุบัติเหตุครั้งนี้มีรถชนท้ายกัน 10 คัน ในช่องทางหลัก เลนขวา รถเริ่มติดแล้ว
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนอีกครั้ง