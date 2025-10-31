เปิดภาพวิวาห์ชื่นมื่น กาโตะ อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง เข้าพิธีมงคงลสมรสลูกสาว เจ้าของโรงไม้เมืองคอน ด้าน เอกชัย ศรีวิชัย เป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวงานฉลองเย็นนี้

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ที่โรงแรมทวินโลตัส นครฯ ได้มีพิธีมงคลสมรสระหว่างนายพงศกร จันทร์แก้ว หรือ อดีตพระกาโตะ กับ น.ส.รัตพร ภักดีชน โดยบรรยากาศเป็นไปแบบเรียบง่าย เจ้าบ่าวในชุดสูทสีชมพูพร้อมขบวนขันหมากแบบไทย ๆ มีญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยจะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในเย็นวันนี้ที่โรงแรมทวินโลตัส เป็นการจัดงานแบบภายในที่เรียบง่าย ทั้งนี้ นายพงศกร ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา เคยเป็นข่าวฉาวกับสีกาตองที่บริเวณสันเขื่อน ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

จนกระทั่งได้ทำการสึกออกมา และทำอาชีพขายของออนไลน์ ร้องเพลง และเล่นหนังกับ เอกชัย ศรีวิชัย และได้รู้จักกับเจ้าสาวและคบหาดูใจกับน.ส.รัตพรฯ เจ้าสาว มาประมาณปีกว่า ๆ ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกัน

เบื้องต้นทราบว่า เจ้าสาวเป็นบุตรสาวของเจ้าของโรงไม้แห่งหนึ่ง ในจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก่อนหน้านี้หลังมีข่าวออกมาว่ากาโตะจะแต่งงานก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเจ้าสาวนั้นเป็นอดีตสีกาตองที่เคยมีเรื่องอื้อฉาวหรือไม่ โดยกาโตะก็ออกมาระบุทางโซเชียลว่าไม่ใช่

และขอให้เกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายให้เกียรติตนและเจ้าสาวด้วย อย่าพยายามในการโยงและรื้อเรื่องในอดีต เพราะตนก็ออกมาเป็นคนทั่วไปที่พยายามทำมาหากินเลี้ยงตัวเองด้วยการขายของออนไลน์มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในช่วงงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสช่วงเย็น เอกชัย ศรีวิชัยจะมาเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวด้วย

