ลุยบ่ายวันนี้ วีระ เตรียมนำรถแบ็กโฮ เข้ารื้อ-ไล่ชาวเขมร พ้นบ้านหนองจานพื้นที่ 64 ไร่ ลั่นพร้อมให้เจ้าหน้าที่จับ แต่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการขับไล่ชาวกัมพูชาก่อน
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บ้านหนองจาน หมู่ 3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว คึกคักเป็นพิเศษกว่าทุกวันที่ผ่านมา โดยมีนายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น นำมวลชน พร้อมรถแบ็กโฮ 1 คัน รถไถ 4 คัน เตรียมเข้าไปบริเวณพื้นที่ 64 ไร่ของศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่า เพื่อรื้อถอนและขับไล่ชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว
โดยจะทำการเคลื่อนย้ายรถแบ็กโฮและรถไถเข้าไปในพื้นที่ในเวลา 13.00 น. ของวันนี้
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) 1 กองร้อย เข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ขณะเดียวกันนายวีระ เปิดเผยว่า ตนพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จับกุม แต่ยืนยันว่าก่อนเจ้าหน้าที่จะจับกุม เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการขับไล่ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 64 ไร่ของศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่าให้หมดเสียก่อน